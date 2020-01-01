Zasset zUSD (ZUSD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Zasset zUSD (ZUSD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Zasset zUSD (ZUSD) teave A defi platform facilitating the creation of on-chain synthetic assets representing the real economy. Ametlik veebisait: https://horizonprotocol.com Ostke ZUSD kohe!

Zasset zUSD (ZUSD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Zasset zUSD (ZUSD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 77.04K Koguvaru: $ 95.72K Ringlev varu: $ 95.72K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 77.04K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.36 Kõigi aegade madalaim: $ 0.178833 Praegune hind: $ 0.804777 Lisateave Zasset zUSD (ZUSD) hinna kohta

Zasset zUSD (ZUSD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Zasset zUSD (ZUSD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ZUSD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ZUSD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ZUSD tokeni tokenoomikat, avastage ZUSD tokeni reaalajas hinda!

ZUSD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ZUSD võiks suunduda? Meie ZUSD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ZUSD tokeni hinna ennustust kohe!

