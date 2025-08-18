Rohkem infot ZUSD

Zasset zUSD hind (ZUSD)

Loendis mitteolevad

1 ZUSD/USD reaalajas hind:

$0.804072
$0.804072
+0.10%1D
USD
Zasset zUSD (ZUSD) reaalajas hinnagraafik
Zasset zUSD (ZUSD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.800958
$ 0.800958
24 h madal
$ 0.804107
$ 0.804107
24 h kõrge

$ 0.800958
$ 0.800958

$ 0.804107
$ 0.804107

$ 1.36
$ 1.36

$ 0.178833
$ 0.178833

--

+0.13%

-1.38%

-1.38%

Zasset zUSD (ZUSD) reaalajas hind on $0.804072. Viimase 24 tunni jooksul ZUSD kaubeldud madalaim $ 0.800958 ja kõrgeim $ 0.804107 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZUSDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.36 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.178833.

Lüliajalise tootluse osas on ZUSD muutunud -- viimase tunni jooksul, +0.13% 24 tunni vältel -1.38% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Zasset zUSD (ZUSD) – turuteave

$ 77.04K
$ 77.04K

--
--

$ 77.04K
$ 77.04K

95.81K
95.81K

95,812.87946250521
95,812.87946250521

Zasset zUSD praegune turukapitalisatsioon on $ 77.04K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ZUSD ringlev varu on 95.81K, mille koguvaru on 95812.87946250521. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 77.04K.

Zasset zUSD (ZUSD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Zasset zUSD ja USD hinnamuutus $ +0.00101273.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Zasset zUSD ja USD hinnamuutus $ -0.0718843584.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Zasset zUSD ja USD hinnamuutus $ +0.3673013761.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Zasset zUSD ja USD hinnamuutus $ +0.1533866851021139.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00101273+0.13%
30 päeva$ -0.0718843584-8.94%
60 päeva$ +0.3673013761+45.68%
90 päeva$ +0.1533866851021139+23.57%

Mis on Zasset zUSD (ZUSD)

A defi platform facilitating the creation of on-chain synthetic assets representing the real economy.

Üksuse Zasset zUSD (ZUSD) allikas

Ametlik veebisait

Zasset zUSD hinna ennustus (USD)

Kui palju on Zasset zUSD (ZUSD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Zasset zUSD (ZUSD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Zasset zUSD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Zasset zUSD hinna ennustust kohe!

ZUSD kohalike valuutade suhtes

Zasset zUSD (ZUSD) tokenoomika

Zasset zUSD (ZUSD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZUSD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Zasset zUSD (ZUSD) kohta

Kui palju on Zasset zUSD (ZUSD) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZUSD hind USD on 0.804072 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZUSD/USD hind?
Praegune hind ZUSD/USD on $ 0.804072. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Zasset zUSD turukapitalisatsioon?
ZUSD turukapitalisatsioon on $ 77.04K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZUSD ringlev varu?
ZUSD ringlev varu on 95.81K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZUSD (ATH) hind?
ZUSD saavutab ATH hinna summas 1.36 USD.
Mis oli kõigi aegade ZUSD madalaim (ATL) hind?
ZUSD nägi ATL hinda summas 0.178833 USD.
Milline on ZUSD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZUSD kauplemismaht on -- USD.
Kas ZUSD sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZUSD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZUSD hinna ennustust.
