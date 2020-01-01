ZARP Stablecoin (ZARP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ZARP Stablecoin (ZARP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ZARP Stablecoin (ZARP) teave ZARP is a collateralised stablecoin pegged to the price of the South African Rand with treasury managed by Old Mutual Wealth. Ametlik veebisait: https://zarp.cash

ZARP Stablecoin (ZARP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ZARP Stablecoin (ZARP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.57M $ 3.57M $ 3.57M Koguvaru: $ 63.85M $ 63.85M $ 63.85M Ringlev varu: $ 63.85M $ 63.85M $ 63.85M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.57M $ 3.57M $ 3.57M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.058997 $ 0.058997 $ 0.058997 Kõigi aegade madalaim: $ 0.04593778 $ 0.04593778 $ 0.04593778 Praegune hind: $ 0.055855 $ 0.055855 $ 0.055855 Lisateave ZARP Stablecoin (ZARP) hinna kohta

ZARP Stablecoin (ZARP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ZARP Stablecoin (ZARP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ZARP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ZARP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ZARP tokeni tokenoomikat, avastage ZARP tokeni reaalajas hinda!

ZARP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ZARP võiks suunduda? Meie ZARP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ZARP tokeni hinna ennustust kohe!

