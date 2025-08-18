Rohkem infot ZARP

ZARP Hinnainfo

ZARP Ametlik veebisait

ZARP Tokenoomika

ZARP Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

ZARP Stablecoin logo

ZARP Stablecoin hind (ZARP)

Loendis mitteolevad

1 ZARP/USD reaalajas hind:

$0.056052
$0.056052$0.056052
-0.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
ZARP Stablecoin (ZARP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:09:19 (UTC+8)

ZARP Stablecoin (ZARP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.05535
$ 0.05535$ 0.05535
24 h madal
$ 0.056282
$ 0.056282$ 0.056282
24 h kõrge

$ 0.05535
$ 0.05535$ 0.05535

$ 0.056282
$ 0.056282$ 0.056282

$ 0.058997
$ 0.058997$ 0.058997

$ 0.04593778
$ 0.04593778$ 0.04593778

+0.39%

-0.25%

+0.31%

+0.31%

ZARP Stablecoin (ZARP) reaalajas hind on $0.056066. Viimase 24 tunni jooksul ZARP kaubeldud madalaim $ 0.05535 ja kõrgeim $ 0.056282 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZARPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.058997 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.04593778.

Lüliajalise tootluse osas on ZARP muutunud +0.39% viimase tunni jooksul, -0.25% 24 tunni vältel +0.31% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ZARP Stablecoin (ZARP) – turuteave

$ 3.58M
$ 3.58M$ 3.58M

--
----

$ 3.58M
$ 3.58M$ 3.58M

63.85M
63.85M 63.85M

63,846,740.83270886
63,846,740.83270886 63,846,740.83270886

ZARP Stablecoin praegune turukapitalisatsioon on $ 3.58M -- 24 tunnise kauplemismahuga. ZARP ringlev varu on 63.85M, mille koguvaru on 63846740.83270886. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.58M.

ZARP Stablecoin (ZARP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ZARP Stablecoin ja USD hinnamuutus $ -0.00014148749593472.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ZARP Stablecoin ja USD hinnamuutus $ +0.0000062513.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ZARP Stablecoin ja USD hinnamuutus $ +0.0013047118.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ZARP Stablecoin ja USD hinnamuutus $ +0.00205157451747971.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00014148749593472-0.25%
30 päeva$ +0.0000062513+0.01%
60 päeva$ +0.0013047118+2.33%
90 päeva$ +0.00205157451747971+3.80%

Mis on ZARP Stablecoin (ZARP)

ZARP is a collateralised stablecoin pegged to the price of the South African Rand with treasury managed by Old Mutual Wealth.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse ZARP Stablecoin (ZARP) allikas

Ametlik veebisait

ZARP Stablecoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on ZARP Stablecoin (ZARP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ZARP Stablecoin (ZARP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ZARP Stablecoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ZARP Stablecoin hinna ennustust kohe!

ZARP kohalike valuutade suhtes

ZARP Stablecoin (ZARP) tokenoomika

ZARP Stablecoin (ZARP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZARP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ZARP Stablecoin (ZARP) kohta

Kui palju on ZARP Stablecoin (ZARP) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZARP hind USD on 0.056066 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZARP/USD hind?
Praegune hind ZARP/USD on $ 0.056066. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ZARP Stablecoin turukapitalisatsioon?
ZARP turukapitalisatsioon on $ 3.58M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZARP ringlev varu?
ZARP ringlev varu on 63.85M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZARP (ATH) hind?
ZARP saavutab ATH hinna summas 0.058997 USD.
Mis oli kõigi aegade ZARP madalaim (ATL) hind?
ZARP nägi ATL hinda summas 0.04593778 USD.
Milline on ZARP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZARP kauplemismaht on -- USD.
Kas ZARP sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZARP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZARP hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:09:19 (UTC+8)

ZARP Stablecoin (ZARP) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.