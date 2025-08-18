Rohkem infot ZAPO

ZAPO AI logo

ZAPO AI hind (ZAPO)

Loendis mitteolevad

1 ZAPO/USD reaalajas hind:

$0.00024705
$0.00024705
0.00%1D
mexc
USD
ZAPO AI (ZAPO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:55:19 (UTC+8)

ZAPO AI (ZAPO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00339018
$ 0.00339018

$ 0
$ 0

--

+0.04%

+14.65%

+14.65%

ZAPO AI (ZAPO) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ZAPO kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZAPOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00339018 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ZAPO muutunud -- viimase tunni jooksul, +0.04% 24 tunni vältel +14.65% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ZAPO AI (ZAPO) – turuteave

$ 247.05K
$ 247.05K

--
--

$ 247.05K
$ 247.05K

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

ZAPO AI praegune turukapitalisatsioon on $ 247.05K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ZAPO ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 247.05K.

ZAPO AI (ZAPO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ZAPO AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ZAPO AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ZAPO AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ZAPO AI ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.04%
30 päeva$ 0+4.89%
60 päeva$ 0+38.27%
90 päeva$ 0--

Mis on ZAPO AI (ZAPO)

The first deflationary utility meme on Tron with a fully working product from launch day. We are bringing liquidity into the Tron ecosystem with our Bridge. You can swap any assets from 30+ chains into Tron and all the top tron memes. All fees collected will be used to buy back the token and send it to Justin Suns wallet. We got this inspiration from the SunPump model. Everything stays in the ecosystem!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse ZAPO AI (ZAPO) allikas

Ametlik veebisait

ZAPO AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on ZAPO AI (ZAPO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ZAPO AI (ZAPO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ZAPO AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ZAPO AI hinna ennustust kohe!

ZAPO kohalike valuutade suhtes

ZAPO AI (ZAPO) tokenoomika

ZAPO AI (ZAPO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZAPO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ZAPO AI (ZAPO) kohta

Kui palju on ZAPO AI (ZAPO) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZAPO hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZAPO/USD hind?
Praegune hind ZAPO/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ZAPO AI turukapitalisatsioon?
ZAPO turukapitalisatsioon on $ 247.05K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZAPO ringlev varu?
ZAPO ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZAPO (ATH) hind?
ZAPO saavutab ATH hinna summas 0.00339018 USD.
Mis oli kõigi aegade ZAPO madalaim (ATL) hind?
ZAPO nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ZAPO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZAPO kauplemismaht on -- USD.
Kas ZAPO sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZAPO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZAPO hinna ennustust.
