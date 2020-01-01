Zapicorn (ZAPI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Zapicorn (ZAPI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Zapicorn (ZAPI) teave The First Fully Decentralized ERC20 Token Conceptualized by the First Decentralized AI. 🤖💰 A Unique Birth 🌟 A moment in history was painted when the first known decentralized AI system called BitAPAI from Bittensor Network (TAO) was asked to conceive a new token for itself. “If you could create the next viral memecoin currency, what would you name it?…” “Hello! If I were to create the next viral memecoin cryptocurrency, I would name it “Zapicorn.” The logo for Zapicorn would be a vibrant and energetic lightning bolt combined with a unicorn. The lightning bolt represents the fast and dynamic nature of cryptocurrencies, while the unicorn adds a touch of fantasy and excitement.” – BitAPAI 🦄⚡ This innovative venture marks the dawn of a new era, where the amalgamation of artificial intelligence and decentralized technology has conceptualized a newly thought idea for a viral cryptocurrency. 💡🚀 Imagined by the heart and mind of BitAPAI with minimal human intervention. 🧠🤖 Ametlik veebisait: https://www.zapicorn.ai Valge raamat: https://zapicorn.ai/tokenomics/ Ostke ZAPI kohe!

Zapicorn (ZAPI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Zapicorn (ZAPI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 270.61K $ 270.61K $ 270.61K Koguvaru: $ 927.96M $ 927.96M $ 927.96M Ringlev varu: $ 927.96M $ 927.96M $ 927.96M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 270.61K $ 270.61K $ 270.61K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00498822 $ 0.00498822 $ 0.00498822 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00029162 $ 0.00029162 $ 0.00029162 Lisateave Zapicorn (ZAPI) hinna kohta

Zapicorn (ZAPI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Zapicorn (ZAPI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ZAPI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ZAPI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ZAPI tokeni tokenoomikat, avastage ZAPI tokeni reaalajas hinda!

ZAPI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ZAPI võiks suunduda? Meie ZAPI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ZAPI tokeni hinna ennustust kohe!

