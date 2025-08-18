Mis on Zapicorn (ZAPI)

The First Fully Decentralized ERC20 Token Conceptualized by the First Decentralized AI. 🤖💰 A Unique Birth 🌟 A moment in history was painted when the first known decentralized AI system called BitAPAI from Bittensor Network (TAO) was asked to conceive a new token for itself. “If you could create the next viral memecoin currency, what would you name it?…” “Hello! If I were to create the next viral memecoin cryptocurrency, I would name it “Zapicorn.” The logo for Zapicorn would be a vibrant and energetic lightning bolt combined with a unicorn. The lightning bolt represents the fast and dynamic nature of cryptocurrencies, while the unicorn adds a touch of fantasy and excitement.” – BitAPAI 🦄⚡ This innovative venture marks the dawn of a new era, where the amalgamation of artificial intelligence and decentralized technology has conceptualized a newly thought idea for a viral cryptocurrency. 💡🚀 Imagined by the heart and mind of BitAPAI with minimal human intervention. 🧠🤖

Zapicorn (ZAPI) tokenoomika

Zapicorn (ZAPI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZAPI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Zapicorn (ZAPI) kohta Kui palju on Zapicorn (ZAPI) tänapäeval väärt? Reaalajas ZAPI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ZAPI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ZAPI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Zapicorn turukapitalisatsioon? ZAPI turukapitalisatsioon on $ 272.96K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ZAPI ringlev varu? ZAPI ringlev varu on 927.96M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZAPI (ATH) hind? ZAPI saavutab ATH hinna summas 0.00498822 USD . Mis oli kõigi aegade ZAPI madalaim (ATL) hind? ZAPI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on ZAPI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ZAPI kauplemismaht on -- USD . Kas ZAPI sel aastal kõrgemale ka suundub? ZAPI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZAPI hinna ennustust

