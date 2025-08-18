Rohkem infot ZAPI

Zapicorn hind (ZAPI)

1 ZAPI/USD reaalajas hind:

$0.00029415
$0.00029415$0.00029415
-8.60%1D
USD
Zapicorn (ZAPI) reaalajas hinnagraafik
Zapicorn (ZAPI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00498822
$ 0.00498822$ 0.00498822

$ 0
$ 0$ 0

--

-8.67%

-2.83%

-2.83%

Zapicorn (ZAPI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ZAPI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZAPIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00498822 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ZAPI muutunud -- viimase tunni jooksul, -8.67% 24 tunni vältel -2.83% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Zapicorn (ZAPI) – turuteave

$ 272.96K
$ 272.96K$ 272.96K

--
----

$ 272.96K
$ 272.96K$ 272.96K

927.96M
927.96M 927.96M

927,957,895.4998631
927,957,895.4998631 927,957,895.4998631

Zapicorn praegune turukapitalisatsioon on $ 272.96K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ZAPI ringlev varu on 927.96M, mille koguvaru on 927957895.4998631. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 272.96K.

Zapicorn (ZAPI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Zapicorn ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Zapicorn ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Zapicorn ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Zapicorn ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-8.67%
30 päeva$ 0+10.46%
60 päeva$ 0+44.39%
90 päeva$ 0--

Mis on Zapicorn (ZAPI)

The First Fully Decentralized ERC20 Token Conceptualized by the First Decentralized AI. 🤖💰 A Unique Birth 🌟 A moment in history was painted when the first known decentralized AI system called BitAPAI from Bittensor Network (TAO) was asked to conceive a new token for itself. “If you could create the next viral memecoin currency, what would you name it?…” “Hello! If I were to create the next viral memecoin cryptocurrency, I would name it “Zapicorn.” The logo for Zapicorn would be a vibrant and energetic lightning bolt combined with a unicorn. The lightning bolt represents the fast and dynamic nature of cryptocurrencies, while the unicorn adds a touch of fantasy and excitement.” – BitAPAI 🦄⚡ This innovative venture marks the dawn of a new era, where the amalgamation of artificial intelligence and decentralized technology has conceptualized a newly thought idea for a viral cryptocurrency. 💡🚀 Imagined by the heart and mind of BitAPAI with minimal human intervention. 🧠🤖

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Zapicorn (ZAPI) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Zapicorn hinna ennustus (USD)

Kui palju on Zapicorn (ZAPI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Zapicorn (ZAPI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Zapicorn nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Zapicorn hinna ennustust kohe!

ZAPI kohalike valuutade suhtes

Zapicorn (ZAPI) tokenoomika

Zapicorn (ZAPI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZAPI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Zapicorn (ZAPI) kohta

Kui palju on Zapicorn (ZAPI) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZAPI hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZAPI/USD hind?
Praegune hind ZAPI/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Zapicorn turukapitalisatsioon?
ZAPI turukapitalisatsioon on $ 272.96K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZAPI ringlev varu?
ZAPI ringlev varu on 927.96M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZAPI (ATH) hind?
ZAPI saavutab ATH hinna summas 0.00498822 USD.
Mis oli kõigi aegade ZAPI madalaim (ATL) hind?
ZAPI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ZAPI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZAPI kauplemismaht on -- USD.
Kas ZAPI sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZAPI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZAPI hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.