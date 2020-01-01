ZambesiGold (ZGD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ZambesiGold (ZGD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ZambesiGold (ZGD) teave Zambesi Gold (Pty) Ltd is a mining company specialising in the acquisition and development of selected mining assets. This thriving business is backed by real gold, real people and real mining operations combined with real value. The team is headed by the CEO, Koos Van Straaten, arguably the best turn around mining specialist in Africa with 40 years of personal mining experience supported by an extremely competent team of mining experts. Zambesi Gold signifies an agreement between the Zambesi Token and its investors that no fractional lending will take place. The number of tokens will be fixed, preventing inflation, therefore a token's value will increase irrespective of the demand for the token or the gold price. The amount of gold backing for each token adds a corresponding monthly increase. The Zambesi Token, just like real gold is perfectly divisible, with historic and inherent value projected for the future. Similar to gold, the immutability of blockchain and the implementation of smart contracts ensure your ownership securely and transparently. The Zambesi Gold standard is a monetary system backed by the value of physical gold. Ametlik veebisait: https://www.zambesigold.co.za/ Ostke ZGD kohe!

ZambesiGold (ZGD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ZambesiGold (ZGD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.68M $ 1.68M $ 1.68M Koguvaru: $ 177.00M $ 177.00M $ 177.00M Ringlev varu: $ 41.90M $ 41.90M $ 41.90M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 7.08M $ 7.08M $ 7.08M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.5 $ 2.5 $ 2.5 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01801056 $ 0.01801056 $ 0.01801056 Praegune hind: $ 0.03999659 $ 0.03999659 $ 0.03999659 Lisateave ZambesiGold (ZGD) hinna kohta

ZambesiGold (ZGD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ZambesiGold (ZGD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ZGD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ZGD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ZGD tokeni tokenoomikat, avastage ZGD tokeni reaalajas hinda!

