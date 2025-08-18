Mis on ZambesiGold (ZGD)

Zambesi Gold (Pty) Ltd is a mining company specialising in the acquisition and development of selected mining assets. This thriving business is backed by real gold, real people and real mining operations combined with real value. The team is headed by the CEO, Koos Van Straaten, arguably the best turn around mining specialist in Africa with 40 years of personal mining experience supported by an extremely competent team of mining experts. Zambesi Gold signifies an agreement between the Zambesi Token and its investors that no fractional lending will take place. The number of tokens will be fixed, preventing inflation, therefore a token's value will increase irrespective of the demand for the token or the gold price. The amount of gold backing for each token adds a corresponding monthly increase. The Zambesi Token, just like real gold is perfectly divisible, with historic and inherent value projected for the future. Similar to gold, the immutability of blockchain and the implementation of smart contracts ensure your ownership securely and transparently. The Zambesi Gold standard is a monetary system backed by the value of physical gold.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse ZambesiGold (ZGD) allikas Ametlik veebisait

ZambesiGold hinna ennustus (USD)

Kui palju on ZambesiGold (ZGD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ZambesiGold (ZGD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ZambesiGold nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ZambesiGold hinna ennustust kohe!

ZGD kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

ZambesiGold (ZGD) tokenoomika

ZambesiGold (ZGD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZGD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ZambesiGold (ZGD) kohta Kui palju on ZambesiGold (ZGD) tänapäeval väärt? Reaalajas ZGD hind USD on 0.04802553 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ZGD/USD hind? $ 0.04802553 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ZGD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on ZambesiGold turukapitalisatsioon? ZGD turukapitalisatsioon on $ 2.01M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ZGD ringlev varu? ZGD ringlev varu on 41.90M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZGD (ATH) hind? ZGD saavutab ATH hinna summas 2.5 USD . Mis oli kõigi aegade ZGD madalaim (ATL) hind? ZGD nägi ATL hinda summas 0.01801056 USD . Milline on ZGD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ZGD kauplemismaht on -- USD . Kas ZGD sel aastal kõrgemale ka suundub? ZGD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZGD hinna ennustust

ZambesiGold (ZGD) Olulised valdkonna uudised