ZambesiGold (ZGD) reaalajas hind on $0.04802553. Viimase 24 tunni jooksul ZGD kaubeldud madalaim $ 0.04101184 ja kõrgeim $ 0.04902258 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZGDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.5 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01801056.
Lüliajalise tootluse osas on ZGD muutunud -0.00% viimase tunni jooksul, +9.08% 24 tunni vältel -22.54% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
ZambesiGold praegune turukapitalisatsioon on $ 2.01M -- 24 tunnise kauplemismahuga. ZGD ringlev varu on 41.90M, mille koguvaru on 177000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 8.50M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse ZambesiGold ja USD hinnamuutus $ +0.00399942.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ZambesiGold ja USD hinnamuutus $ -0.0160125041.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ZambesiGold ja USD hinnamuutus $ -0.0221157277.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ZambesiGold ja USD hinnamuutus $ -0.04600718673940045.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ +0.00399942
|+9.08%
|30 päeva
|$ -0.0160125041
|-33.34%
|60 päeva
|$ -0.0221157277
|-46.04%
|90 päeva
|$ -0.04600718673940045
|-48.92%
Zambesi Gold (Pty) Ltd is a mining company specialising in the acquisition and development of selected mining assets. This thriving business is backed by real gold, real people and real mining operations combined with real value. The team is headed by the CEO, Koos Van Straaten, arguably the best turn around mining specialist in Africa with 40 years of personal mining experience supported by an extremely competent team of mining experts. Zambesi Gold signifies an agreement between the Zambesi Token and its investors that no fractional lending will take place. The number of tokens will be fixed, preventing inflation, therefore a token's value will increase irrespective of the demand for the token or the gold price. The amount of gold backing for each token adds a corresponding monthly increase. The Zambesi Token, just like real gold is perfectly divisible, with historic and inherent value projected for the future. Similar to gold, the immutability of blockchain and the implementation of smart contracts ensure your ownership securely and transparently. The Zambesi Gold standard is a monetary system backed by the value of physical gold.
ZambesiGold (ZGD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZGD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.