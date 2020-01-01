ZALPHA (ZALPHA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ZALPHA (ZALPHA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ZALPHA (ZALPHA) teave ZapAlpha is a platform aimed at enhancing traders' and investors' decision-making with tokens and memecoins. It provides powerful tools and bots that give real-time information about token prices, safety, and trends. Whether you’re tracking whales, avoiding scams, or looking for the next big opportunity, ZapAlpha simplifies everything with advanced analytics and community-driven insights. ZapAlpha combines: Bots that automatically track and analyze tokens for you. A Smart Agent (ZapAgent) to answer your questions and guide you. A Private Club (ZapClub) for premium members to share exclusive tips and strategies. Ametlik veebisait: https://zapalpha.xyz/ Valge raamat: https://zapalpha.gitbook.io/zapalpha Ostke ZALPHA kohe!

ZALPHA (ZALPHA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ZALPHA (ZALPHA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 10.95K $ 10.95K $ 10.95K Koguvaru: $ 991.74M $ 991.74M $ 991.74M Ringlev varu: $ 991.74M $ 991.74M $ 991.74M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.95K $ 10.95K $ 10.95K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave ZALPHA (ZALPHA) hinna kohta

ZALPHA (ZALPHA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ZALPHA (ZALPHA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ZALPHA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ZALPHA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ZALPHA tokeni tokenoomikat, avastage ZALPHA tokeni reaalajas hinda!

ZALPHA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ZALPHA võiks suunduda? Meie ZALPHA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ZALPHA tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!