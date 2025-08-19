Rohkem infot ZALPHA

ZALPHA hind (ZALPHA)

1 ZALPHA/USD reaalajas hind:

--
----
-6.10%1D
USD
ZALPHA (ZALPHA) reaalajas hinnagraafik
ZALPHA (ZALPHA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.51%

-6.17%

-2.71%

-2.71%

ZALPHA (ZALPHA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ZALPHA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZALPHAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ZALPHA muutunud +0.51% viimase tunni jooksul, -6.17% 24 tunni vältel -2.71% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ZALPHA (ZALPHA) – turuteave

$ 10.98K
$ 10.98K$ 10.98K

--
----

$ 10.98K
$ 10.98K$ 10.98K

991.74M
991.74M 991.74M

991,741,491.375777
991,741,491.375777 991,741,491.375777

ZALPHA praegune turukapitalisatsioon on $ 10.98K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ZALPHA ringlev varu on 991.74M, mille koguvaru on 991741491.375777. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.98K.

ZALPHA (ZALPHA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ZALPHA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ZALPHA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ZALPHA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ZALPHA ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.17%
30 päeva$ 0+8.06%
60 päeva$ 0+15.01%
90 päeva$ 0--

Mis on ZALPHA (ZALPHA)

ZapAlpha is a platform aimed at enhancing traders' and investors' decision-making with tokens and memecoins. It provides powerful tools and bots that give real-time information about token prices, safety, and trends. Whether you’re tracking whales, avoiding scams, or looking for the next big opportunity, ZapAlpha simplifies everything with advanced analytics and community-driven insights. ZapAlpha combines: 1) Bots that automatically track and analyze tokens for you. 2) A Smart Agent (ZapAgent) to answer your questions and guide you. 3) A Private Club (ZapClub) for premium members to share exclusive tips and strategies.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse ZALPHA (ZALPHA) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

ZALPHA hinna ennustus (USD)

Kui palju on ZALPHA (ZALPHA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ZALPHA (ZALPHA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ZALPHA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ZALPHA hinna ennustust kohe!

ZALPHA kohalike valuutade suhtes

ZALPHA (ZALPHA) tokenoomika

ZALPHA (ZALPHA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZALPHA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ZALPHA (ZALPHA) kohta

Kui palju on ZALPHA (ZALPHA) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZALPHA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZALPHA/USD hind?
Praegune hind ZALPHA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ZALPHA turukapitalisatsioon?
ZALPHA turukapitalisatsioon on $ 10.98K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZALPHA ringlev varu?
ZALPHA ringlev varu on 991.74M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZALPHA (ATH) hind?
ZALPHA saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade ZALPHA madalaim (ATL) hind?
ZALPHA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ZALPHA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZALPHA kauplemismaht on -- USD.
Kas ZALPHA sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZALPHA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZALPHA hinna ennustust.
