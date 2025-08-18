Rohkem infot ZACK

Zack Morris hind (ZACK)

1 ZACK/USD reaalajas hind:

$0.00030287
$0.00030287$0.00030287
-4.80%1D
USD
Zack Morris (ZACK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:39:57 (UTC+8)

Zack Morris (ZACK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.117303
$ 0.117303$ 0.117303

$ 0
$ 0$ 0

-0.21%

-4.82%

-19.32%

-19.32%

Zack Morris (ZACK) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ZACK kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZACKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.117303 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ZACK muutunud -0.21% viimase tunni jooksul, -4.82% 24 tunni vältel -19.32% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Zack Morris (ZACK) – turuteave

$ 262.12K
$ 262.12K$ 262.12K

--
----

$ 262.12K
$ 262.12K$ 262.12K

865.46M
865.46M 865.46M

865,458,285.303016
865,458,285.303016 865,458,285.303016

Zack Morris praegune turukapitalisatsioon on $ 262.12K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ZACK ringlev varu on 865.46M, mille koguvaru on 865458285.303016. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 262.12K.

Zack Morris (ZACK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Zack Morris ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Zack Morris ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Zack Morris ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Zack Morris ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.82%
30 päeva$ 0-37.02%
60 päeva$ 0-33.51%
90 päeva$ 0--

Mis on Zack Morris (ZACK)

Zack Morris is a renowned figure of wall street, known for making millions upon millions trading memes and squeezing shorts. The ultimate meme.

Üksuse Zack Morris (ZACK) allikas

Ametlik veebisait

Zack Morris hinna ennustus (USD)

Kui palju on Zack Morris (ZACK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Zack Morris (ZACK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Zack Morris nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Zack Morris hinna ennustust kohe!

ZACK kohalike valuutade suhtes

Zack Morris (ZACK) tokenoomika

Zack Morris (ZACK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZACK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Zack Morris (ZACK) kohta

Kui palju on Zack Morris (ZACK) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZACK hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZACK/USD hind?
Praegune hind ZACK/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Zack Morris turukapitalisatsioon?
ZACK turukapitalisatsioon on $ 262.12K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZACK ringlev varu?
ZACK ringlev varu on 865.46M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZACK (ATH) hind?
ZACK saavutab ATH hinna summas 0.117303 USD.
Mis oli kõigi aegade ZACK madalaim (ATL) hind?
ZACK nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ZACK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZACK kauplemismaht on -- USD.
Kas ZACK sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZACK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZACK hinna ennustust.
Zack Morris (ZACK) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

