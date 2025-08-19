Mis on Yunki (YUNKI)

Do you know YUNKI? The luckiest cat on the Solana blockchain. An old Chinese sage recites the legend that YUNKI invokes luck and fortune for every transaction it observes.

Üksuse Yunki (YUNKI) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

YUNKI kohalike valuutade suhtes

Yunki (YUNKI) tokenoomika

Yunki (YUNKI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet YUNKI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Yunki (YUNKI) kohta Kui palju on Yunki (YUNKI) tänapäeval väärt? Reaalajas YUNKI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune YUNKI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind YUNKI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Yunki turukapitalisatsioon? YUNKI turukapitalisatsioon on $ 8.23K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on YUNKI ringlev varu? YUNKI ringlev varu on 88.89B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim YUNKI (ATH) hind? YUNKI saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade YUNKI madalaim (ATL) hind? YUNKI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on YUNKI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine YUNKI kauplemismaht on -- USD . Kas YUNKI sel aastal kõrgemale ka suundub? YUNKI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake YUNKI hinna ennustust

