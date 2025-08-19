Rohkem infot YUNKI

Yunki logo

Yunki hind (YUNKI)

Loendis mitteolevad

1 YUNKI/USD reaalajas hind:

Yunki (YUNKI) reaalajas hinnagraafik
Yunki (YUNKI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+7.95%

+7.95%

Yunki (YUNKI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul YUNKI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. YUNKIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on YUNKI muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +7.95% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Yunki (YUNKI) – turuteave

$ 8.23K
$ 8.23K$ 8.23K

$ 8.23K
$ 8.23K$ 8.23K

88.89B
88.89B 88.89B

88,888,888,888.0
88,888,888,888.0 88,888,888,888.0

Yunki praegune turukapitalisatsioon on $ 8.23K -- 24 tunnise kauplemismahuga. YUNKI ringlev varu on 88.89B, mille koguvaru on 88888888888.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 8.23K.

Yunki (YUNKI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Yunki ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Yunki ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Yunki ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Yunki ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+7.11%
60 päeva$ 0+22.69%
90 päeva$ 0--

Mis on Yunki (YUNKI)

Do you know YUNKI? The luckiest cat on the Solana blockchain. An old Chinese sage recites the legend that YUNKI invokes luck and fortune for every transaction it observes.

Üksuse Yunki (YUNKI) allikas

Ametlik veebisait

Yunki hinna ennustus (USD)

Kui palju on Yunki (YUNKI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Yunki (YUNKI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Yunki nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Yunki hinna ennustust kohe!

Yunki (YUNKI) tokenoomika

Yunki (YUNKI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet YUNKI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Yunki (YUNKI) kohta

Kui palju on Yunki (YUNKI) tänapäeval väärt?
Reaalajas YUNKI hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune YUNKI/USD hind?
Praegune hind YUNKI/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Yunki turukapitalisatsioon?
YUNKI turukapitalisatsioon on $ 8.23K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on YUNKI ringlev varu?
YUNKI ringlev varu on 88.89B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim YUNKI (ATH) hind?
YUNKI saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade YUNKI madalaim (ATL) hind?
YUNKI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on YUNKI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine YUNKI kauplemismaht on -- USD.
Kas YUNKI sel aastal kõrgemale ka suundub?
YUNKI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake YUNKI hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.