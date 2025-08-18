Mis on Yuna Bite (YUNA)

YunaBite is an AI-powered nutrition intelligence platform that lets users scan any food or drink using their smartphone camera and instantly receive a detailed nutritional breakdown — including carbs, protein, sugar, fiber, vitamins, and more. Unlike traditional apps that rely on manual input and static databases, YunaBite uses computer vision and large language models (LLMs) to deliver real-time, visual, and culturally inclusive nutrition analysis. The platform is designed for everyday users, clinics, food-tech companies, and health-conscious communities — with a built-in crypto economy ($YUNA) that powers access, rewards users, and redistributes revenue back to token holders. In short: YunaBite turns food into data — instantly, intelligently, and rewardingly.

Üksuse Yuna Bite (YUNA) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Yuna Bite (YUNA) tokenoomika

Yuna Bite (YUNA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet YUNA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Yuna Bite (YUNA) kohta Kui palju on Yuna Bite (YUNA) tänapäeval väärt? Reaalajas YUNA hind USD on 0.00000912 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune YUNA/USD hind? $ 0.00000912 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind YUNA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Yuna Bite turukapitalisatsioon? YUNA turukapitalisatsioon on $ 9.11K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on YUNA ringlev varu? YUNA ringlev varu on 999.48M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim YUNA (ATH) hind? YUNA saavutab ATH hinna summas 0.00031456 USD . Mis oli kõigi aegade YUNA madalaim (ATL) hind? YUNA nägi ATL hinda summas 0.00000868 USD . Milline on YUNA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine YUNA kauplemismaht on -- USD . Kas YUNA sel aastal kõrgemale ka suundub? YUNA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake YUNA hinna ennustust

