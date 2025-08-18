Rohkem infot YUNA

YUNA Hinnainfo

YUNA Valge raamat

YUNA Ametlik veebisait

YUNA Tokenoomika

YUNA Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Yuna Bite logo

Yuna Bite hind (YUNA)

Loendis mitteolevad

1 YUNA/USD reaalajas hind:

--
----
-6.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Yuna Bite (YUNA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:39:50 (UTC+8)

Yuna Bite (YUNA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00000906
$ 0.00000906$ 0.00000906
24 h madal
$ 0.00000983
$ 0.00000983$ 0.00000983
24 h kõrge

$ 0.00000906
$ 0.00000906$ 0.00000906

$ 0.00000983
$ 0.00000983$ 0.00000983

$ 0.00031456
$ 0.00031456$ 0.00031456

$ 0.00000868
$ 0.00000868$ 0.00000868

-0.53%

-6.98%

-9.60%

-9.60%

Yuna Bite (YUNA) reaalajas hind on $0.00000912. Viimase 24 tunni jooksul YUNA kaubeldud madalaim $ 0.00000906 ja kõrgeim $ 0.00000983 näitab aktiivset turu volatiivsust. YUNAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00031456 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000868.

Lüliajalise tootluse osas on YUNA muutunud -0.53% viimase tunni jooksul, -6.98% 24 tunni vältel -9.60% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Yuna Bite (YUNA) – turuteave

$ 9.11K
$ 9.11K$ 9.11K

--
----

$ 9.11K
$ 9.11K$ 9.11K

999.48M
999.48M 999.48M

999,477,098.915819
999,477,098.915819 999,477,098.915819

Yuna Bite praegune turukapitalisatsioon on $ 9.11K -- 24 tunnise kauplemismahuga. YUNA ringlev varu on 999.48M, mille koguvaru on 999477098.915819. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.11K.

Yuna Bite (YUNA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Yuna Bite ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Yuna Bite ja USD hinnamuutus $ -0.0000068291.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Yuna Bite ja USD hinnamuutus $ -0.0000086857.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Yuna Bite ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.98%
30 päeva$ -0.0000068291-74.88%
60 päeva$ -0.0000086857-95.23%
90 päeva$ 0--

Mis on Yuna Bite (YUNA)

YunaBite is an AI-powered nutrition intelligence platform that lets users scan any food or drink using their smartphone camera and instantly receive a detailed nutritional breakdown — including carbs, protein, sugar, fiber, vitamins, and more. Unlike traditional apps that rely on manual input and static databases, YunaBite uses computer vision and large language models (LLMs) to deliver real-time, visual, and culturally inclusive nutrition analysis. The platform is designed for everyday users, clinics, food-tech companies, and health-conscious communities — with a built-in crypto economy ($YUNA) that powers access, rewards users, and redistributes revenue back to token holders. In short: YunaBite turns food into data — instantly, intelligently, and rewardingly.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Yuna Bite (YUNA) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Yuna Bite hinna ennustus (USD)

Kui palju on Yuna Bite (YUNA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Yuna Bite (YUNA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Yuna Bite nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Yuna Bite hinna ennustust kohe!

YUNA kohalike valuutade suhtes

Yuna Bite (YUNA) tokenoomika

Yuna Bite (YUNA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet YUNA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Yuna Bite (YUNA) kohta

Kui palju on Yuna Bite (YUNA) tänapäeval väärt?
Reaalajas YUNA hind USD on 0.00000912 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune YUNA/USD hind?
Praegune hind YUNA/USD on $ 0.00000912. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Yuna Bite turukapitalisatsioon?
YUNA turukapitalisatsioon on $ 9.11K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on YUNA ringlev varu?
YUNA ringlev varu on 999.48M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim YUNA (ATH) hind?
YUNA saavutab ATH hinna summas 0.00031456 USD.
Mis oli kõigi aegade YUNA madalaim (ATL) hind?
YUNA nägi ATL hinda summas 0.00000868 USD.
Milline on YUNA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine YUNA kauplemismaht on -- USD.
Kas YUNA sel aastal kõrgemale ka suundub?
YUNA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake YUNA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:39:50 (UTC+8)

Yuna Bite (YUNA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.