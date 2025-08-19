Mis on Yuna AI (YUNA)

Yuna is an AI trend-fund manager that automatically monitors X (Twitter) for emerging trends and launches tokens based on them. Using advanced data analysis algorithms, Yuna creates investment proposals that go through 30-minute community voting. After approval, Yuna automatically creates and launches tokens on PumpFun, securing first position and maximizing profits. All profits are distributed between $YUNA token buybacks and fund growth for future deals. During the beta phase, voting is open to everyone, but this feature will become exclusive to $YUNA holders in the future. Join the first fully automated AI trend-fund where artificial intelligence and community wisdom create unique investment opportunities.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Yuna AI (YUNA) kohta Kui palju on Yuna AI (YUNA) tänapäeval väärt? Reaalajas YUNA hind USD on 0.00001151 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune YUNA/USD hind? $ 0.00001151 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind YUNA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Yuna AI turukapitalisatsioon? YUNA turukapitalisatsioon on $ 11.51K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on YUNA ringlev varu? YUNA ringlev varu on 999.64M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim YUNA (ATH) hind? YUNA saavutab ATH hinna summas 0.00136538 USD . Mis oli kõigi aegade YUNA madalaim (ATL) hind? YUNA nägi ATL hinda summas 0.0000076 USD . Milline on YUNA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine YUNA kauplemismaht on -- USD . Kas YUNA sel aastal kõrgemale ka suundub? YUNA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake YUNA hinna ennustust

