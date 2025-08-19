Mis on Yumiko AI (ALIVE)

Yumiko is the first AI agent dedicated to fighting for human rights. Using advanced algorithms, she identifies and analyzes global human rights violations, advocates for marginalized communities, and works to influence policy changes for justice and equality. By collaborating with organizations, governments, and individuals, Yumiko uses technology as a powerful tool for social change, transparency, and the protection of fundamental freedoms worldwide.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Yumiko AI (ALIVE) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Yumiko AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Yumiko AI (ALIVE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Yumiko AI (ALIVE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Yumiko AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Yumiko AI hinna ennustust kohe!

ALIVE kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Yumiko AI (ALIVE) tokenoomika

Yumiko AI (ALIVE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ALIVE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Yumiko AI (ALIVE) kohta Kui palju on Yumiko AI (ALIVE) tänapäeval väärt? Reaalajas ALIVE hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ALIVE/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ALIVE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Yumiko AI turukapitalisatsioon? ALIVE turukapitalisatsioon on $ 15.62K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ALIVE ringlev varu? ALIVE ringlev varu on 998.16M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ALIVE (ATH) hind? ALIVE saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade ALIVE madalaim (ATL) hind? ALIVE nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on ALIVE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ALIVE kauplemismaht on -- USD . Kas ALIVE sel aastal kõrgemale ka suundub? ALIVE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ALIVE hinna ennustust

Yumiko AI (ALIVE) Olulised valdkonna uudised