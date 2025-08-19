Rohkem infot ALIVE

Yumiko AI logo

Yumiko AI hind (ALIVE)

Loendis mitteolevad

1 ALIVE/USD reaalajas hind:

0.00%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
Yumiko AI (ALIVE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 00:03:26 (UTC+8)

Yumiko AI (ALIVE) hinna teave (USD)

Yumiko AI (ALIVE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ALIVE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ALIVEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ALIVE muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +7.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Yumiko AI (ALIVE) – turuteave

Yumiko AI praegune turukapitalisatsioon on $ 15.62K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ALIVE ringlev varu on 998.16M, mille koguvaru on 998156669.462646. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 15.62K.

Yumiko AI (ALIVE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Yumiko AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Yumiko AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Yumiko AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Yumiko AI ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+9.29%
60 päeva$ 0+20.13%
90 päeva$ 0--

Mis on Yumiko AI (ALIVE)

Yumiko is the first AI agent dedicated to fighting for human rights. Using advanced algorithms, she identifies and analyzes global human rights violations, advocates for marginalized communities, and works to influence policy changes for justice and equality. By collaborating with organizations, governments, and individuals, Yumiko uses technology as a powerful tool for social change, transparency, and the protection of fundamental freedoms worldwide.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Yumiko AI (ALIVE) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Yumiko AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Yumiko AI (ALIVE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Yumiko AI (ALIVE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Yumiko AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Yumiko AI hinna ennustust kohe!

ALIVE kohalike valuutade suhtes

Yumiko AI (ALIVE) tokenoomika

Yumiko AI (ALIVE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ALIVE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Yumiko AI (ALIVE) kohta

Kui palju on Yumiko AI (ALIVE) tänapäeval väärt?
Reaalajas ALIVE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ALIVE/USD hind?
Praegune hind ALIVE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Yumiko AI turukapitalisatsioon?
ALIVE turukapitalisatsioon on $ 15.62K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ALIVE ringlev varu?
ALIVE ringlev varu on 998.16M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ALIVE (ATH) hind?
ALIVE saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade ALIVE madalaim (ATL) hind?
ALIVE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ALIVE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ALIVE kauplemismaht on -- USD.
Kas ALIVE sel aastal kõrgemale ka suundub?
ALIVE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ALIVE hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-19 00:03:26 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.