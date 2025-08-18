Mis on Yumi ($YUMI)

Our project is about a dog named YUMI. The deployer of the project actually owns the dog in real life. The purpose of this project is to one give investors a safe community to invest in as well as sharing the funny, lovable videos and artwork of YUMI to the Solana ecosystem. We are currently working on a website update, and adding utility to our token through a collaborative partnership with a bigger token. We also are working on a game as well.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Yumi hinna ennustus (USD)

Kui palju on Yumi ($YUMI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Yumi ($YUMI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Yumi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

$YUMI kohalike valuutade suhtes

Yumi ($YUMI) tokenoomika

Yumi ($YUMI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $YUMI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Yumi ($YUMI) kohta Kui palju on Yumi ($YUMI) tänapäeval väärt? Reaalajas $YUMI hind USD on 0.00003359 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune $YUMI/USD hind? $ 0.00003359 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind $YUMI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Yumi turukapitalisatsioon? $YUMI turukapitalisatsioon on $ 28.00K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on $YUMI ringlev varu? $YUMI ringlev varu on 833.56M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim $YUMI (ATH) hind? $YUMI saavutab ATH hinna summas 0.00728927 USD . Mis oli kõigi aegade $YUMI madalaim (ATL) hind? $YUMI nägi ATL hinda summas 0.00002567 USD . Milline on $YUMI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine $YUMI kauplemismaht on -- USD . Kas $YUMI sel aastal kõrgemale ka suundub? $YUMI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $YUMI hinna ennustust

