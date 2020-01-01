Yuku AI (YUKU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Yuku AI (YUKU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Yuku AI (YUKU) teave Yuku AI is a Web3 platform aiming to revolutionize digital experiences. Through NFT aggregation, our 3D Metaverse, and AI avatar technology, Yuku is pioneering immersive and interactive virtual environments. The Yuku Ecosystem includes a thriving NFT Marketplace built on the Internet Computer, a customizable 3D metaverse, an AI decentralized identity protocol, multi-agent collaborative networks, and solutions for safeguarding your data’s privacy. Ametlik veebisait: https://yuku.app/ Valge raamat: https://yuku.app/whitepaper Ostke YUKU kohe!

Yuku AI (YUKU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Yuku AI (YUKU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 876.89K $ 876.89K $ 876.89K Koguvaru: $ 989.41M $ 989.41M $ 989.41M Ringlev varu: $ 243.41M $ 243.41M $ 243.41M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.56M $ 3.56M $ 3.56M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.008205 $ 0.008205 $ 0.008205 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0031116 $ 0.0031116 $ 0.0031116 Praegune hind: $ 0.00360253 $ 0.00360253 $ 0.00360253 Lisateave Yuku AI (YUKU) hinna kohta

Yuku AI (YUKU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Yuku AI (YUKU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate YUKU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: YUKU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate YUKU tokeni tokenoomikat, avastage YUKU tokeni reaalajas hinda!

YUKU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu YUKU võiks suunduda? Meie YUKU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake YUKU tokeni hinna ennustust kohe!

