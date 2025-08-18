Mis on Yuku AI (YUKU)

Yuku AI is a Web3 platform aiming to revolutionize digital experiences. Through NFT aggregation, our 3D Metaverse, and AI avatar technology, Yuku is pioneering immersive and interactive virtual environments. The Yuku Ecosystem includes a thriving NFT Marketplace built on the Internet Computer, a customizable 3D metaverse, an AI decentralized identity protocol, multi-agent collaborative networks, and solutions for safeguarding your data’s privacy.

Üksuse Yuku AI (YUKU) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Yuku AI (YUKU) tokenoomika

Yuku AI (YUKU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet YUKU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Yuku AI (YUKU) kohta Kui palju on Yuku AI (YUKU) tänapäeval väärt? Reaalajas YUKU hind USD on 0.00357918 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune YUKU/USD hind? $ 0.00357918 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind YUKU/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Yuku AI turukapitalisatsioon? YUKU turukapitalisatsioon on $ 874.80K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on YUKU ringlev varu? YUKU ringlev varu on 243.41M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim YUKU (ATH) hind? YUKU saavutab ATH hinna summas 0.008205 USD . Mis oli kõigi aegade YUKU madalaim (ATL) hind? YUKU nägi ATL hinda summas 0.0031116 USD . Milline on YUKU kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine YUKU kauplemismaht on -- USD . Kas YUKU sel aastal kõrgemale ka suundub? YUKU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake YUKU hinna ennustust

