Yukie (YUKIE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Yukie (YUKIE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Yukie (YUKIE) teave Yukie is a meme token on the Solana blockchain that encompasses Japanese culture, community and memes. The name 'Yukie' is deeply rooted in Japanese history, carrying meanings that encapsulate joy, purity, and blessings throughout time. Yukie herself is a cute little pomeranian 1kg ball of fur, living life to the fullest and intentionally causing the most havoc on the Solana blockchain since inception. Ametlik veebisait: https://yukie.dog/ Ostke YUKIE kohe!

Yukie (YUKIE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Yukie (YUKIE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 8.04K $ 8.04K $ 8.04K Koguvaru: $ 999.59M $ 999.59M $ 999.59M Ringlev varu: $ 999.59M $ 999.59M $ 999.59M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 8.04K $ 8.04K $ 8.04K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Yukie (YUKIE) hinna kohta

Yukie (YUKIE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Yukie (YUKIE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate YUKIE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: YUKIE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate YUKIE tokeni tokenoomikat, avastage YUKIE tokeni reaalajas hinda!

YUKIE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu YUKIE võiks suunduda? Meie YUKIE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake YUKIE tokeni hinna ennustust kohe!

