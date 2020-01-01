YOWIE (YOWIE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi YOWIE (YOWIE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

YOWIE (YOWIE) teave Born in the icy mountains, yowie is a piece of art with an infinite universe Discover Yowie, a unique creation by a promising artist, born in the icy mountains. More than just a work of art, Yowie unlocks an infinite universe where each world is an adventure, blending mystery and creativity. Dive into this captivating ecosystem where art and exploration come together for an unparalleled experience. oin us at yowie.fun and be part of the journey! Ametlik veebisait: https://yowie.fun/ Ostke YOWIE kohe!

YOWIE (YOWIE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage YOWIE (YOWIE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 15.75K $ 15.75K $ 15.75K Koguvaru: $ 963.77M $ 963.77M $ 963.77M Ringlev varu: $ 963.77M $ 963.77M $ 963.77M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 15.75K $ 15.75K $ 15.75K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00300999 $ 0.00300999 $ 0.00300999 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave YOWIE (YOWIE) hinna kohta

YOWIE (YOWIE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud YOWIE (YOWIE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate YOWIE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: YOWIE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate YOWIE tokeni tokenoomikat, avastage YOWIE tokeni reaalajas hinda!

YOWIE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu YOWIE võiks suunduda? Meie YOWIE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake YOWIE tokeni hinna ennustust kohe!

