The Youwho is an Crypto-Based On-Demand Services Ecosystem powered by blockchain. The platform allows people to obtain services from providers worldwide and pay with crypto. Simultaneously, it's a decentralized marketplace platform. So, many different professionals like mechanics, cleaners, plumbers, electricians, doctors, nurses, engineers, designers, software programmers, architects, tutors and so many more professions can use it to earn a living full-time or part-time. Also, the developers plan to divide the store into a hard store and a soft store. As a result, clients could buy and sell tangible and intangible goods from one another. The YOU is a BEP20 (BSC) token serving as an integral part of the Youwho's system. So, the team plans to reward early adopters and testers. Moreover, users will be able to claim a share of the platform's fees. Also, token-holders can vote inside the DAO and participate in the arbitration to solve buyer-seller disputes. Besides, the management aims to provide $YOU with a bridge among BSC, Avalanche, Polygon, and Ethereum blockchains. Ametlik veebisait: https://why.youwho.io/ Valge raamat: https://why.youwho.io/media/docs/youwho-whitepaper.pdf

Youwho (YOU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Youwho (YOU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 380.88K $ 380.88K $ 380.88K Koguvaru: $ 7.26B $ 7.26B $ 7.26B Ringlev varu: $ 488.06M $ 488.06M $ 488.06M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.66M $ 5.66M $ 5.66M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00326828 $ 0.00326828 $ 0.00326828 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.0007804 $ 0.0007804 $ 0.0007804 Lisateave Youwho (YOU) hinna kohta

Youwho (YOU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Youwho (YOU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate YOU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: YOU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate YOU tokeni tokenoomikat, avastage YOU tokeni reaalajas hinda!

YOU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu YOU võiks suunduda? Meie YOU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake YOU tokeni hinna ennustust kohe!

