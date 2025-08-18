Mis on Youwho (YOU)

The Youwho is an Crypto-Based On-Demand Services Ecosystem powered by blockchain. The platform allows people to obtain services from providers worldwide and pay with crypto. Simultaneously, it’s a decentralized marketplace platform. So, many different professionals like mechanics, cleaners, plumbers, electricians, doctors, nurses, engineers, designers, software programmers, architects, tutors and so many more professions can use it to earn a living full-time or part-time. Also, the developers plan to divide the store into a hard store and a soft store. As a result, clients could buy and sell tangible and intangible goods from one another. The YOU is a BEP20 (BSC) token serving as an integral part of the Youwho’s system. So, the team plans to reward early adopters and testers. Moreover, users will be able to claim a share of the platform’s fees. Also, token-holders can vote inside the DAO and participate in the arbitration to solve buyer-seller disputes. Besides, the management aims to provide $YOU with a bridge among BSC, Avalanche, Polygon, and Ethereum blockchains.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Youwho (YOU) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Youwho hinna ennustus (USD)

Kui palju on Youwho (YOU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Youwho (YOU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Youwho nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Youwho hinna ennustust kohe!

YOU kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Youwho (YOU) tokenoomika

Youwho (YOU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet YOU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Youwho (YOU) kohta Kui palju on Youwho (YOU) tänapäeval väärt? Reaalajas YOU hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune YOU/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind YOU/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Youwho turukapitalisatsioon? YOU turukapitalisatsioon on $ 381.12K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on YOU ringlev varu? YOU ringlev varu on 488.06M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim YOU (ATH) hind? YOU saavutab ATH hinna summas 0.00326828 USD . Mis oli kõigi aegade YOU madalaim (ATL) hind? YOU nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on YOU kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine YOU kauplemismaht on -- USD . Kas YOU sel aastal kõrgemale ka suundub? YOU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake YOU hinna ennustust

Youwho (YOU) Olulised valdkonna uudised