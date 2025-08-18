Rohkem infot YOU

Youwho logo

Youwho hind (YOU)

Loendis mitteolevad

1 YOU/USD reaalajas hind:

$0.00078089
$0.00078089$0.00078089
0.00%1D
mexc
USD
Youwho (YOU) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:39:43 (UTC+8)

Youwho (YOU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00326828
$ 0.00326828$ 0.00326828

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

-0.00%

+0.06%

+0.06%

Youwho (YOU) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul YOU kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. YOUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00326828 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on YOU muutunud -0.00% viimase tunni jooksul, -0.00% 24 tunni vältel +0.06% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Youwho (YOU) – turuteave

$ 381.12K
$ 381.12K$ 381.12K

--
----

$ 5.67M
$ 5.67M$ 5.67M

488.06M
488.06M 488.06M

7,256,433,707.978847
7,256,433,707.978847 7,256,433,707.978847

Youwho praegune turukapitalisatsioon on $ 381.12K -- 24 tunnise kauplemismahuga. YOU ringlev varu on 488.06M, mille koguvaru on 7256433707.978847. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.67M.

Youwho (YOU) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Youwho ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Youwho ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Youwho ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Youwho ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.00%
30 päeva$ 0-0.01%
60 päeva$ 0+0.16%
90 päeva$ 0--

Mis on Youwho (YOU)

The Youwho is an Crypto-Based On-Demand Services Ecosystem powered by blockchain. The platform allows people to obtain services from providers worldwide and pay with crypto. Simultaneously, it’s a decentralized marketplace platform. So, many different professionals like mechanics, cleaners, plumbers, electricians, doctors, nurses, engineers, designers, software programmers, architects, tutors and so many more professions can use it to earn a living full-time or part-time. Also, the developers plan to divide the store into a hard store and a soft store. As a result, clients could buy and sell tangible and intangible goods from one another. The YOU is a BEP20 (BSC) token serving as an integral part of the Youwho’s system. So, the team plans to reward early adopters and testers. Moreover, users will be able to claim a share of the platform’s fees. Also, token-holders can vote inside the DAO and participate in the arbitration to solve buyer-seller disputes. Besides, the management aims to provide $YOU with a bridge among BSC, Avalanche, Polygon, and Ethereum blockchains.

Üksuse Youwho (YOU) allikas

Youwho hinna ennustus (USD)

Kui palju on Youwho (YOU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Youwho (YOU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Youwho nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Youwho hinna ennustust kohe!

YOU kohalike valuutade suhtes

Youwho (YOU) tokenoomika

Youwho (YOU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet YOU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Youwho (YOU) kohta

Kui palju on Youwho (YOU) tänapäeval väärt?
Reaalajas YOU hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune YOU/USD hind?
Praegune hind YOU/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Youwho turukapitalisatsioon?
YOU turukapitalisatsioon on $ 381.12K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on YOU ringlev varu?
YOU ringlev varu on 488.06M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim YOU (ATH) hind?
YOU saavutab ATH hinna summas 0.00326828 USD.
Mis oli kõigi aegade YOU madalaim (ATL) hind?
YOU nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on YOU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine YOU kauplemismaht on -- USD.
Kas YOU sel aastal kõrgemale ka suundub?
YOU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake YOU hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:39:43 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.