your outie logo

your outie hind (OUTIE)

Loendis mitteolevad

1 OUTIE/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
USD
your outie (OUTIE) reaalajas hinnagraafik
2025-08-19 00:03:05 (UTC+8)

your outie (OUTIE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00123193
$ 0.00123193$ 0.00123193

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+3.98%

+3.98%

your outie (OUTIE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul OUTIE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. OUTIEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00123193 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on OUTIE muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +3.98% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

your outie (OUTIE) – turuteave

$ 18.40K
$ 18.40K$ 18.40K

--
----

$ 18.40K
$ 18.40K$ 18.40K

999.17M
999.17M 999.17M

999,166,400.65218
999,166,400.65218 999,166,400.65218

your outie praegune turukapitalisatsioon on $ 18.40K -- 24 tunnise kauplemismahuga. OUTIE ringlev varu on 999.17M, mille koguvaru on 999166400.65218. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 18.40K.

your outie (OUTIE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse your outie ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse your outie ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse your outie ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse your outie ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-3.46%
60 päeva$ 0+18.48%
90 päeva$ 0--

Mis on your outie (OUTIE)

$outie is a meme coin derived from the hit Apple TV show "Severance." The "Your outie..." meme is unique because it can be applied to any situation, whether good or bad, allowing for endless creative possibilities. Launched on February 13th, 2025, via pump.fun, the project was initially abandoned by its original "developer." However, a passionate community quickly formed, determined to celebrate the meme and keep its spirit alive instead of letting it fall by the wayside. Our mission is to continue growing the community and expanding our reach by applying to various centralized exchanges (CEXs) and decentralized exchanges (DEXs), ensuring that $outie remains a vibrant and engaging part of the meme coin ecosystem.

Üksuse your outie (OUTIE) allikas

Ametlik veebisait

your outie hinna ennustus (USD)

Kui palju on your outie (OUTIE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie your outie (OUTIE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida your outie nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake your outie hinna ennustust kohe!

OUTIE kohalike valuutade suhtes

your outie (OUTIE) tokenoomika

your outie (OUTIE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OUTIE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse your outie (OUTIE) kohta

Kui palju on your outie (OUTIE) tänapäeval väärt?
Reaalajas OUTIE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OUTIE/USD hind?
Praegune hind OUTIE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on your outie turukapitalisatsioon?
OUTIE turukapitalisatsioon on $ 18.40K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OUTIE ringlev varu?
OUTIE ringlev varu on 999.17M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OUTIE (ATH) hind?
OUTIE saavutab ATH hinna summas 0.00123193 USD.
Mis oli kõigi aegade OUTIE madalaim (ATL) hind?
OUTIE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on OUTIE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OUTIE kauplemismaht on -- USD.
Kas OUTIE sel aastal kõrgemale ka suundub?
OUTIE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OUTIE hinna ennustust.
2025-08-19 00:03:05 (UTC+8)

