What is the project about? Youcoin is a decentralized protocol focusing on proof of personhood and reputation within the digital world. Designed to foster trust and authenticity without reliance on centralized entities, Youcoin introduces a revolutionary way to approach identity and reputation. Through this protocol, individuals are empowered to control their identity, build their reputation, and engage in digital interactions with confidence. What makes your project unique? Youcoin aims to reshape the landscape of identity and reputation in the digital world. By decentralizing these aspects, it removes reliance on centralized and often exclusionary systems, such as government-backed identification or credit scores. Its social-based verification fosters a more inclusive and human-centric approach to identity, empowering individuals and communities alike. History of your project. Youcoin development began 6 months ago, with a public announcement and token launch on 3 Aug 2023. What’s next for your project? In Aug 2023, our whitepaper with detailed technical implementation will be released, along with a PoC detailing how our reputation protocol works. Efforts to bring ecosystem partners on board will also begin. What can your token be used for? The YOU token is designed to have governance properties, empowering users by giving them a say over the future of the protocol. After launch, the YOU core contributors will collaborate with the community and ecosystem partners on key decisions and future initiatives for the protocol and token.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Youcoin (YOU) kohta Kui palju on Youcoin (YOU) tänapäeval väärt? Reaalajas YOU hind USD on 0.00003563 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune YOU/USD hind? $ 0.00003563 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind YOU/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Youcoin turukapitalisatsioon? YOU turukapitalisatsioon on $ 35.63K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on YOU ringlev varu? YOU ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim YOU (ATH) hind? YOU saavutab ATH hinna summas 0.00313123 USD . Mis oli kõigi aegade YOU madalaim (ATL) hind? YOU nägi ATL hinda summas 0.00001145 USD . Milline on YOU kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine YOU kauplemismaht on -- USD . Kas YOU sel aastal kõrgemale ka suundub? YOU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake YOU hinna ennustust

