You Dont Want This Life (YDWTL) teave You Dont Want This Life is a streetwear lifestyle brand born in Toronto, raised in London that lost everything due to the covid crisis. We are built on a family mentality for those who resonate with our culture and lifestyle. This means overcoming adversity, hard work, and creativity, which is expressed in what we choose to wear every day and now in meme lifestyle culture. We plan to do some cool stuff like free merch giveaways for our community, NFT drops and much more. By holding YDWTL you are part of our tribe. We have been around for 8 plus years through the ups and downs of life and somehow we still stand and we don't plan on changing that! Now let's shill it! $YDWTL Ametlik veebisait: https://youdontwantthislife.com/ Valge raamat: https://www.youdontwantthislife.com/pages/click-major-trending Ostke YDWTL kohe!

Turukapital: $ 3.94K
Koguvaru: $ 997.60M
Ringlev varu: $ 997.60M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.94K
Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00221643
Kõigi aegade madalaim: $ 0
Praegune hind: $ 0

You Dont Want This Life (YDWTL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud You Dont Want This Life (YDWTL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate YDWTL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: YDWTL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate YDWTL tokeni tokenoomikat, avastage YDWTL tokeni reaalajas hinda!

YDWTL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu YDWTL võiks suunduda? Meie YDWTL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake YDWTL tokeni hinna ennustust kohe!

