You Dont Want This Life hind (YDWTL)
+0.88%
+0.88%
You Dont Want This Life (YDWTL) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul YDWTL kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. YDWTLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00221643 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on YDWTL muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +0.88% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
You Dont Want This Life praegune turukapitalisatsioon on $ 3.94K -- 24 tunnise kauplemismahuga. YDWTL ringlev varu on 997.60M, mille koguvaru on 997603926.000542. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.94K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse You Dont Want This Life ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse You Dont Want This Life ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse You Dont Want This Life ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse You Dont Want This Life ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|--
|30 päeva
|$ 0
|-1.24%
|60 päeva
|$ 0
|-94.02%
|90 päeva
|$ 0
|--
You Dont Want This Life is a streetwear lifestyle brand born in Toronto, raised in London that lost everything due to the covid crisis. We are built on a family mentality for those who resonate with our culture and lifestyle. This means overcoming adversity, hard work, and creativity, which is expressed in what we choose to wear every day and now in meme lifestyle culture. We plan to do some cool stuff like free merch giveaways for our community, NFT drops and much more. By holding YDWTL you are part of our tribe. We have been around for 8 plus years through the ups and downs of life and somehow we still stand and we don't plan on changing that! Now let's shill it! $YDWTL
You Dont Want This Life (YDWTL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet YDWTL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.