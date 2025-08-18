Mis on You Dont Want This Life (YDWTL)

You Dont Want This Life is a streetwear lifestyle brand born in Toronto, raised in London that lost everything due to the covid crisis. We are built on a family mentality for those who resonate with our culture and lifestyle. This means overcoming adversity, hard work, and creativity, which is expressed in what we choose to wear every day and now in meme lifestyle culture. We plan to do some cool stuff like free merch giveaways for our community, NFT drops and much more. By holding YDWTL you are part of our tribe. We have been around for 8 plus years through the ups and downs of life and somehow we still stand and we don't plan on changing that! Now let's shill it! $YDWTL

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse You Dont Want This Life (YDWTL) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

You Dont Want This Life hinna ennustus (USD)

Kui palju on You Dont Want This Life (YDWTL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie You Dont Want This Life (YDWTL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida You Dont Want This Life nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake You Dont Want This Life hinna ennustust kohe!

YDWTL kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

You Dont Want This Life (YDWTL) tokenoomika

You Dont Want This Life (YDWTL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet YDWTL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse You Dont Want This Life (YDWTL) kohta Kui palju on You Dont Want This Life (YDWTL) tänapäeval väärt? Reaalajas YDWTL hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune YDWTL/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind YDWTL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on You Dont Want This Life turukapitalisatsioon? YDWTL turukapitalisatsioon on $ 3.94K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on YDWTL ringlev varu? YDWTL ringlev varu on 997.60M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim YDWTL (ATH) hind? YDWTL saavutab ATH hinna summas 0.00221643 USD . Mis oli kõigi aegade YDWTL madalaim (ATL) hind? YDWTL nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on YDWTL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine YDWTL kauplemismaht on -- USD . Kas YDWTL sel aastal kõrgemale ka suundub? YDWTL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake YDWTL hinna ennustust

You Dont Want This Life (YDWTL) Olulised valdkonna uudised