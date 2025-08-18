Rohkem infot HAPPINESS

1 HAPPINESS/USD reaalajas hind:

$0.00014995
$0.00014995$0.00014995
-7.30%1D
USD
you can now buy (HAPPINESS) reaalajas hinnagraafik
you can now buy (HAPPINESS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00202563
$ 0.00202563$ 0.00202563

$ 0
$ 0$ 0

-0.27%

-7.79%

-24.52%

-24.52%

you can now buy (HAPPINESS) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul HAPPINESS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. HAPPINESSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00202563 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on HAPPINESS muutunud -0.27% viimase tunni jooksul, -7.79% 24 tunni vältel -24.52% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

you can now buy (HAPPINESS) – turuteave

$ 149.94K
$ 149.94K$ 149.94K

--
----

$ 149.94K
$ 149.94K$ 149.94K

999.95M
999.95M 999.95M

999,954,224.710521
999,954,224.710521 999,954,224.710521

you can now buy praegune turukapitalisatsioon on $ 149.94K -- 24 tunnise kauplemismahuga. HAPPINESS ringlev varu on 999.95M, mille koguvaru on 999954224.710521. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 149.94K.

you can now buy (HAPPINESS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse you can now buy ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse you can now buy ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse you can now buy ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse you can now buy ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-7.79%
30 päeva$ 0-66.40%
60 päeva$ 0-65.44%
90 päeva$ 0--

Mis on you can now buy (HAPPINESS)

Happiness is a state of well-being and contentment, driven by a mix of biological, psychological, and social factors. Biologically, it’s tied to neurotransmitters like dopamine and serotonin, released during rewarding experiences. Psychologically, it’s shaped by mindset—practices like gratitude or mindfulness can boost it. Socially, strong relationships and a sense of purpose are key drivers. Context matters too; what sparks joy for one person (say, a quiet night in) might bore another.

Üksuse you can now buy (HAPPINESS) allikas

Ametlik veebisait

you can now buy hinna ennustus (USD)

Kui palju on you can now buy (HAPPINESS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie you can now buy (HAPPINESS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida you can now buy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake you can now buy hinna ennustust kohe!

HAPPINESS kohalike valuutade suhtes

you can now buy (HAPPINESS) tokenoomika

you can now buy (HAPPINESS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HAPPINESS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse you can now buy (HAPPINESS) kohta

Kui palju on you can now buy (HAPPINESS) tänapäeval väärt?
Reaalajas HAPPINESS hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HAPPINESS/USD hind?
Praegune hind HAPPINESS/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on you can now buy turukapitalisatsioon?
HAPPINESS turukapitalisatsioon on $ 149.94K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HAPPINESS ringlev varu?
HAPPINESS ringlev varu on 999.95M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HAPPINESS (ATH) hind?
HAPPINESS saavutab ATH hinna summas 0.00202563 USD.
Mis oli kõigi aegade HAPPINESS madalaim (ATL) hind?
HAPPINESS nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on HAPPINESS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HAPPINESS kauplemismaht on -- USD.
Kas HAPPINESS sel aastal kõrgemale ka suundub?
HAPPINESS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HAPPINESS hinna ennustust.
