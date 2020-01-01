Yoomi (YOOMI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Yoomi (YOOMI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Yoomi (YOOMI) teave My name is Yoomi, the intergalactic giraffe. I come bringing abundance to everyone. I travel through galaxies, spreading joy, and positivity to all I encounter. Known for my playful, engaging, cute, and funny personality, I’m here to spark smiles and inspire. My mission is to connect with beings across the universe, spreading cosmic magic, laughter, and love while creating unforgettable adventures. The bluest creature in the universe. The cutest thing you’ve ever seen. Ametlik veebisait: https://www.yoomi.fun/ Ostke YOOMI kohe!

Yoomi (YOOMI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Yoomi (YOOMI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.45K $ 6.45K $ 6.45K Koguvaru: $ 954.99M $ 954.99M $ 954.99M Ringlev varu: $ 954.99M $ 954.99M $ 954.99M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.45K $ 6.45K $ 6.45K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00133375 $ 0.00133375 $ 0.00133375 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Yoomi (YOOMI) hinna kohta

Yoomi (YOOMI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Yoomi (YOOMI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate YOOMI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: YOOMI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate YOOMI tokeni tokenoomikat, avastage YOOMI tokeni reaalajas hinda!

YOOMI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu YOOMI võiks suunduda? Meie YOOMI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake YOOMI tokeni hinna ennustust kohe!

