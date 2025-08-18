Mis on Yoko (YOKO)

Yoko.live is a no-code platform for creating AI agents on FTM/Sonic. Our mission is to empower non-technical creators and simplify AI agent creation to a three-minute process. Users can train agents with inputs like Reddit or PDF files. We use NFTs for agent control and asset management. Yoko features a bonding curve for AI-generated coins, combining AI with memes and offering token utility for $YOKO. Explore our website and join us on X and Telegram.

Yoko (YOKO) tokenoomika

Yoko (YOKO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet YOKO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Yoko (YOKO) kohta Kui palju on Yoko (YOKO) tänapäeval väärt? Reaalajas YOKO hind USD on 0.0000253 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune YOKO/USD hind? $ 0.0000253 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind YOKO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Yoko turukapitalisatsioon? YOKO turukapitalisatsioon on $ 10.30K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on YOKO ringlev varu? YOKO ringlev varu on 410.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim YOKO (ATH) hind? YOKO saavutab ATH hinna summas 0.00915937 USD . Mis oli kõigi aegade YOKO madalaim (ATL) hind? YOKO nägi ATL hinda summas 0.00002149 USD . Milline on YOKO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine YOKO kauplemismaht on -- USD . Kas YOKO sel aastal kõrgemale ka suundub? YOKO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake YOKO hinna ennustust

