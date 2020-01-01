Yod Agent (YOD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Yod Agent (YOD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Yod Agent (YOD) teave Yod Agent is a platform that simplifies the process of creating tokens and investing in presales via Twitter thanks to AI. Yod Agent ensures fair token deployments by featuring advanced customization of launch parameters. By allowing token creators to choose a max wallet and a hardcap for the presale when creating their token, Yod Agent ensures a launch free of snipers and malicious actors, providing a transparent launch. Details of each token creation and investment are available on the Yod Agent website, ensuring total transparency. Each step, from token creation to successful user investments and deployment, is analyzed by AI and translated into an informative tweet. Ametlik veebisait: https://yodagent.com/ Valge raamat: https://yodagent.com/docs Ostke YOD kohe!

Yod Agent (YOD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Yod Agent (YOD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 11.76K $ 11.76K $ 11.76K Koguvaru: $ 899.40M $ 899.40M $ 899.40M Ringlev varu: $ 899.40M $ 899.40M $ 899.40M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 11.76K $ 11.76K $ 11.76K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00394946 $ 0.00394946 $ 0.00394946 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Yod Agent (YOD) hinna kohta

Yod Agent (YOD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Yod Agent (YOD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate YOD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: YOD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate YOD tokeni tokenoomikat, avastage YOD tokeni reaalajas hinda!

YOD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu YOD võiks suunduda? Meie YOD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake YOD tokeni hinna ennustust kohe!

