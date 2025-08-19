Mis on Yod Agent (YOD)

Yod Agent is a platform that simplifies the process of creating tokens and investing in presales via Twitter thanks to AI. Yod Agent ensures fair token deployments by featuring advanced customization of launch parameters. By allowing token creators to choose a max wallet and a hardcap for the presale when creating their token, Yod Agent ensures a launch free of snipers and malicious actors, providing a transparent launch. Details of each token creation and investment are available on the Yod Agent website, ensuring total transparency. Each step, from token creation to successful user investments and deployment, is analyzed by AI and translated into an informative tweet.

Üksuse Yod Agent (YOD) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Yod Agent (YOD) tokenoomika

Yod Agent (YOD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet YOD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kui palju on Yod Agent (YOD) tänapäeval väärt? Reaalajas YOD hind USD on 0 USD. Milline on Yod Agent turukapitalisatsioon? YOD turukapitalisatsioon on $ 12.54K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. Milline on YOD ringlev varu? YOD ringlev varu on 899.41M USD. Mis oli kõigi aegade kõrgeim YOD (ATH) hind? YOD saavutab ATH hinna summas 0.00394946 USD. Mis oli kõigi aegade YOD madalaim (ATL) hind? YOD nägi ATL hinda summas 0 USD. Milline on YOD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine YOD kauplemismaht on -- USD.

