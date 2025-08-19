Rohkem infot YOD

Yod Agent logo

Yod Agent hind (YOD)

Loendis mitteolevad

1 YOD/USD reaalajas hind:

--
----
-2.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Yod Agent (YOD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 00:02:44 (UTC+8)

Yod Agent (YOD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00394946
$ 0.00394946$ 0.00394946

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.73%

+5.56%

+5.56%

Yod Agent (YOD) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul YOD kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. YODkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00394946 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on YOD muutunud -- viimase tunni jooksul, -2.73% 24 tunni vältel +5.56% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Yod Agent (YOD) – turuteave

$ 12.54K
$ 12.54K$ 12.54K

--
----

$ 12.54K
$ 12.54K$ 12.54K

899.41M
899.41M 899.41M

899,412,625.331291
899,412,625.331291 899,412,625.331291

Yod Agent praegune turukapitalisatsioon on $ 12.54K -- 24 tunnise kauplemismahuga. YOD ringlev varu on 899.41M, mille koguvaru on 899412625.331291. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 12.54K.

Yod Agent (YOD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Yod Agent ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Yod Agent ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Yod Agent ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Yod Agent ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.73%
30 päeva$ 0-0.72%
60 päeva$ 0+11.93%
90 päeva$ 0--

Mis on Yod Agent (YOD)

Yod Agent is a platform that simplifies the process of creating tokens and investing in presales via Twitter thanks to AI. Yod Agent ensures fair token deployments by featuring advanced customization of launch parameters. By allowing token creators to choose a max wallet and a hardcap for the presale when creating their token, Yod Agent ensures a launch free of snipers and malicious actors, providing a transparent launch. Details of each token creation and investment are available on the Yod Agent website, ensuring total transparency. Each step, from token creation to successful user investments and deployment, is analyzed by AI and translated into an informative tweet.

Üksuse Yod Agent (YOD) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Yod Agent hinna ennustus (USD)

Kui palju on Yod Agent (YOD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Yod Agent (YOD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Yod Agent nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Yod Agent hinna ennustust kohe!

YOD kohalike valuutade suhtes

Yod Agent (YOD) tokenoomika

Yod Agent (YOD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet YOD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Yod Agent (YOD) kohta

Kui palju on Yod Agent (YOD) tänapäeval väärt?
Reaalajas YOD hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune YOD/USD hind?
Praegune hind YOD/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Yod Agent turukapitalisatsioon?
YOD turukapitalisatsioon on $ 12.54K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on YOD ringlev varu?
YOD ringlev varu on 899.41M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim YOD (ATH) hind?
YOD saavutab ATH hinna summas 0.00394946 USD.
Mis oli kõigi aegade YOD madalaim (ATL) hind?
YOD nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on YOD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine YOD kauplemismaht on -- USD.
Kas YOD sel aastal kõrgemale ka suundub?
YOD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake YOD hinna ennustust.
