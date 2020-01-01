ynETH MAX (YNETHX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ynETH MAX (YNETHX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ynETH MAX (YNETHX) teave ynETHx is a MAX LRT defining a new LRT class designed to optimize yield from ETH restaking and DeFi strategies using L1 settlement assurances all under 1 product. MAX LRTs rebalance assets across multiple tokenized strategies and multiple chains with the goal of achieving a risk adjusted 10-15% APY. ynETHx generates yield from ETH staking, EigenLayer restaking, and DeFi strategies. Strategies are modular and enable the ability to add and remove strategies allowing ynETHx to adapt to an evolving market to maintain the highest-yielding restaking opportunities, while always keeping security and safety in mind. Strategies are managed by the YieldNest DAO/subDAO's. Ametlik veebisait: https://yieldnest.finance Valge raamat: https://docs.yieldnest.finance/

ynETH MAX (YNETHX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ynETH MAX (YNETHX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 40.85M $ 40.85M $ 40.85M Koguvaru: $ 9.29K $ 9.29K $ 9.29K Ringlev varu: $ 9.29K $ 9.29K $ 9.29K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 40.85M $ 40.85M $ 40.85M Kõigi aegade kõrgeim: $ 5,038.63 $ 5,038.63 $ 5,038.63 Kõigi aegade madalaim: $ 1,444.64 $ 1,444.64 $ 1,444.64 Praegune hind: $ 4,418.94 $ 4,418.94 $ 4,418.94 Lisateave ynETH MAX (YNETHX) hinna kohta

ynETH MAX (YNETHX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ynETH MAX (YNETHX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate YNETHX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: YNETHX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate YNETHX tokeni tokenoomikat, avastage YNETHX tokeni reaalajas hinda!

YNETHX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu YNETHX võiks suunduda? Meie YNETHX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

