Mis on ynETH MAX (YNETHX)

ynETHx is a MAX LRT defining a new LRT class designed to optimize yield from ETH restaking and DeFi strategies using L1 settlement assurances all under 1 product. MAX LRTs rebalance assets across multiple tokenized strategies and multiple chains with the goal of achieving a risk adjusted 10-15% APY. ynETHx generates yield from ETH staking, EigenLayer restaking, and DeFi strategies. Strategies are modular and enable the ability to add and remove strategies allowing ynETHx to adapt to an evolving market to maintain the highest-yielding restaking opportunities, while always keeping security and safety in mind. Strategies are managed by the YieldNest DAO/subDAO’s.

Üksuse ynETH MAX (YNETHX) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ynETH MAX (YNETHX) kohta Kui palju on ynETH MAX (YNETHX) tänapäeval väärt? Reaalajas YNETHX hind USD on 4,523.95 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune YNETHX/USD hind? $ 4,523.95 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind YNETHX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on ynETH MAX turukapitalisatsioon? YNETHX turukapitalisatsioon on $ 42.48M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on YNETHX ringlev varu? YNETHX ringlev varu on 9.39K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim YNETHX (ATH) hind? YNETHX saavutab ATH hinna summas 5,038.63 USD . Mis oli kõigi aegade YNETHX madalaim (ATL) hind? YNETHX nägi ATL hinda summas 1,444.64 USD . Milline on YNETHX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine YNETHX kauplemismaht on -- USD . Kas YNETHX sel aastal kõrgemale ka suundub? YNETHX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake YNETHX hinna ennustust

