ynBNB MAX (YNBNBX) teave ynBNBx is a MAX LRT defining a new LRT class designed to optimize yield from BNB staking, restaking, and DeFi strategies, leveraging BNB Chain's unique infrastructure and multi-chain capabilities. MAX LRTs dynamically rebalance assets across multiple tokenized strategies and chains. ynBNBx generates yield from BNB staking, DeFi opportunities within the BNB Chain ecosystem, and cross-chain restaking strategies. Its modular framework enables the addition or removal of strategies, ensuring ynBNBx adapts to evolving market conditions while maintaining a focus on security and safety.

ynBNB MAX (YNBNBX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ynBNB MAX (YNBNBX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 26.21M $ 26.21M $ 26.21M Koguvaru: $ 30.57K $ 30.57K $ 30.57K Ringlev varu: $ 30.57K $ 30.57K $ 30.57K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 26.21M $ 26.21M $ 26.21M Kõigi aegade kõrgeim: $ 896.93 $ 896.93 $ 896.93 Kõigi aegade madalaim: $ 509.98 $ 509.98 $ 509.98 Praegune hind: $ 857.61 $ 857.61 $ 857.61 Lisateave ynBNB MAX (YNBNBX) hinna kohta

ynBNB MAX (YNBNBX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ynBNB MAX (YNBNBX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate YNBNBX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: YNBNBX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate YNBNBX tokeni tokenoomikat, avastage YNBNBX tokeni reaalajas hinda!

