YieldNest Restaked ETH (YNETH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi YieldNest Restaked ETH (YNETH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

YieldNest Restaked ETH (YNETH) teave Native liquid restaking token that earns yield by running ETH validators and restaking to Active Validator Services (AVS). The yields are auto-compounded in more ETH. Ametlik veebisait: https://yieldnest.finance/ Valge raamat: https://docs.yieldnest.finance/ Ostke YNETH kohe!

YieldNest Restaked ETH (YNETH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage YieldNest Restaked ETH (YNETH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 23.22M $ 23.22M $ 23.22M Koguvaru: $ 5.40K $ 5.40K $ 5.40K Ringlev varu: $ 5.40K $ 5.40K $ 5.40K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 23.22M $ 23.22M $ 23.22M Kõigi aegade kõrgeim: $ 4,892.64 $ 4,892.64 $ 4,892.64 Kõigi aegade madalaim: $ 1,432.9 $ 1,432.9 $ 1,432.9 Praegune hind: $ 4,303.15 $ 4,303.15 $ 4,303.15 Lisateave YieldNest Restaked ETH (YNETH) hinna kohta

YieldNest Restaked ETH (YNETH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud YieldNest Restaked ETH (YNETH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate YNETH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: YNETH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate YNETH tokeni tokenoomikat, avastage YNETH tokeni reaalajas hinda!

YNETH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu YNETH võiks suunduda? Meie YNETH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake YNETH tokeni hinna ennustust kohe!

