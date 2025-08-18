Rohkem infot YDF

YDF Hinnainfo

YDF Valge raamat

YDF Ametlik veebisait

YDF Tokenoomika

YDF Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Yieldification logo

Yieldification hind (YDF)

Loendis mitteolevad

1 YDF/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Yieldification (YDF) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:42:23 (UTC+8)

Yieldification (YDF) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.089964
$ 0.089964$ 0.089964

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Yieldification (YDF) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul YDF kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. YDFkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.089964 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on YDF muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Yieldification (YDF) – turuteave

$ 43.99K
$ 43.99K$ 43.99K

--
----

$ 54.82K
$ 54.82K$ 54.82K

1.00B
1.00B 1.00B

1,247,015,593.320986
1,247,015,593.320986 1,247,015,593.320986

Yieldification praegune turukapitalisatsioon on $ 43.99K -- 24 tunnise kauplemismahuga. YDF ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1247015593.320986. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 54.82K.

Yieldification (YDF) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Yieldification ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Yieldification ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Yieldification ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Yieldification ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+54.18%
60 päeva$ 0+80.07%
90 päeva$ 0--

Mis on Yieldification (YDF)

The foundation for YDF has been laid for consistent growth and sustainability. Each component coalesces perfectly to deliver the appropriate balance in the protocol to support the underlying infrastructure that will make the project exist and ultimately grow in perpetuity. YDF is the next blue chip in the making.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Yieldification (YDF) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Yieldification hinna ennustus (USD)

Kui palju on Yieldification (YDF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Yieldification (YDF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Yieldification nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Yieldification hinna ennustust kohe!

YDF kohalike valuutade suhtes

Yieldification (YDF) tokenoomika

Yieldification (YDF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet YDF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Yieldification (YDF) kohta

Kui palju on Yieldification (YDF) tänapäeval väärt?
Reaalajas YDF hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune YDF/USD hind?
Praegune hind YDF/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Yieldification turukapitalisatsioon?
YDF turukapitalisatsioon on $ 43.99K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on YDF ringlev varu?
YDF ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim YDF (ATH) hind?
YDF saavutab ATH hinna summas 0.089964 USD.
Mis oli kõigi aegade YDF madalaim (ATL) hind?
YDF nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on YDF kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine YDF kauplemismaht on -- USD.
Kas YDF sel aastal kõrgemale ka suundub?
YDF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake YDF hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:42:23 (UTC+8)

Yieldification (YDF) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.