Yield Yak (YAK) teave Yield Yak is an easy-to-use tool to earn more yield from DeFi farming on the Avalanche network. It is a community-driven project. Our community compounds rewards, suggests new strategies, proposes key configuration updates and contributes to development. Yield Yak farms can run forever, without the team's involvement. Staked $YAK will receive $AVAX. YY network revenue (collected in tokens, usually) will be converted to AVAX and distributed to stakers. Ametlik veebisait: https://yieldyak.com/

Yield Yak (YAK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Yield Yak (YAK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.44M $ 5.44M $ 5.44M Koguvaru: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K Ringlev varu: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.44M $ 5.44M $ 5.44M Kõigi aegade kõrgeim: $ 16,319.34 $ 16,319.34 $ 16,319.34 Kõigi aegade madalaim: $ 185.6 $ 185.6 $ 185.6 Praegune hind: $ 551.68 $ 551.68 $ 551.68 Lisateave Yield Yak (YAK) hinna kohta

Yield Yak (YAK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Yield Yak (YAK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate YAK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: YAK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate YAK tokeni tokenoomikat, avastage YAK tokeni reaalajas hinda!

YAK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu YAK võiks suunduda? Meie YAK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

