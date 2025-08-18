Mis on Yield Yak (YAK)

Yield Yak is an easy-to-use tool to earn more yield from DeFi farming on the Avalanche network. It is a community-driven project. Our community compounds rewards, suggests new strategies, proposes key configuration updates and contributes to development. Yield Yak farms can run forever, without the team's involvement. Staked $YAK will receive $AVAX. YY network revenue (collected in tokens, usually) will be converted to AVAX and distributed to stakers.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Yield Yak (YAK) allikas Ametlik veebisait

Yield Yak hinna ennustus (USD)

Kui palju on Yield Yak (YAK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Yield Yak (YAK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Yield Yak nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Yield Yak hinna ennustust kohe!

YAK kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Yield Yak (YAK) tokenoomika

Yield Yak (YAK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet YAK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Yield Yak (YAK) kohta Kui palju on Yield Yak (YAK) tänapäeval väärt? Reaalajas YAK hind USD on 583.84 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune YAK/USD hind? $ 583.84 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind YAK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Yield Yak turukapitalisatsioon? YAK turukapitalisatsioon on $ 5.86M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on YAK ringlev varu? YAK ringlev varu on 10.00K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim YAK (ATH) hind? YAK saavutab ATH hinna summas 16,319.34 USD . Mis oli kõigi aegade YAK madalaim (ATL) hind? YAK nägi ATL hinda summas 185.6 USD . Milline on YAK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine YAK kauplemismaht on -- USD . Kas YAK sel aastal kõrgemale ka suundub? YAK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake YAK hinna ennustust

Yield Yak (YAK) Olulised valdkonna uudised