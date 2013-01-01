Yield TRYB (YTRYB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Yield TRYB (YTRYB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Yield TRYB (YTRYB) teave Balsa Finance which is subsidiary company of BiLira, introduces yTRYB, a yield-generating token on the Base network, designed to provide sustainable, on-chain returns. By tapping into a diversified portfolio of traditional finance asset classes, yTRYB offers a secure and reliable way to earn passive yield—without relying on leverage. Managed by an experienced fund team, yTRYB bridges the gap between DeFi and traditional finance, delivering real-world yields through a transparent and fully on-chain structure. Balsa Finance takes care of the complexity in the background—you simply hold yTRYB and earn. yTRYB was initially launched at a fixed rate of 1 yTRYB = 1 TRYB, with its value adjusting daily based on yield performance. https://www.bilira.co/ Ametlik veebisait: https://www.balsafinance.com/ytryb Ostke YTRYB kohe!

Yield TRYB (YTRYB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Yield TRYB (YTRYB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 122.04K $ 122.04K $ 122.04K Koguvaru: $ 3.60M $ 3.60M $ 3.60M Ringlev varu: $ 3.60M $ 3.60M $ 3.60M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 122.04K $ 122.04K $ 122.04K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.04239704 $ 0.04239704 $ 0.04239704 Kõigi aegade madalaim: $ 0.03222513 $ 0.03222513 $ 0.03222513 Praegune hind: $ 0.03387364 $ 0.03387364 $ 0.03387364 Lisateave Yield TRYB (YTRYB) hinna kohta

Yield TRYB (YTRYB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Yield TRYB (YTRYB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate YTRYB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: YTRYB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate YTRYB tokeni tokenoomikat, avastage YTRYB tokeni reaalajas hinda!

YTRYB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu YTRYB võiks suunduda? Meie YTRYB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake YTRYB tokeni hinna ennustust kohe!

