Mis on Yield TRYB (YTRYB)

Balsa Finance which is subsidiary company of BiLira, introduces yTRYB, a yield-generating token on the Base network, designed to provide sustainable, on-chain returns. By tapping into a diversified portfolio of traditional finance asset classes, yTRYB offers a secure and reliable way to earn passive yield—without relying on leverage. Managed by an experienced fund team, yTRYB bridges the gap between DeFi and traditional finance, delivering real-world yields through a transparent and fully on-chain structure. Balsa Finance takes care of the complexity in the background—you simply hold yTRYB and earn. yTRYB was initially launched at a fixed rate of 1 yTRYB = 1 TRYB, with its value adjusting daily based on yield performance. https://www.bilira.co/

Üksuse Yield TRYB (YTRYB) allikas Ametlik veebisait

Kui palju on Yield TRYB (YTRYB) tänapäeval väärt? Reaalajas YTRYB hind USD on 0.03399608 USD. YTRYB turukapitalisatsioon on $ 122.48K USD. YTRYB ringlev varu on 3.60M USD. YTRYB saavutab ATH hinna summas 0.04239704 USD. YTRYB nägi ATL hinda summas 0.03222513 USD.

