Yield TRYB hind (YTRYB)

Loendis mitteolevad

1 YTRYB/USD reaalajas hind:

$0.03399608
$0.03399608$0.03399608
+0.50%1D
USD
Yield TRYB (YTRYB) reaalajas hinnagraafik
Yield TRYB (YTRYB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.03380413
24 h madal
$ 0.03402572
24 h kõrge

$ 0.03380413
$ 0.03402572
$ 0.04239704
$ 0.03222513
--

+0.57%

-0.02%

-0.02%

Yield TRYB (YTRYB) reaalajas hind on $0.03399608. Viimase 24 tunni jooksul YTRYB kaubeldud madalaim $ 0.03380413 ja kõrgeim $ 0.03402572 näitab aktiivset turu volatiivsust. YTRYBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04239704 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03222513.

Lüliajalise tootluse osas on YTRYB muutunud -- viimase tunni jooksul, +0.57% 24 tunni vältel -0.02% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Yield TRYB (YTRYB) – turuteave

$ 122.48K
--
$ 122.48K
3.60M
3,602,900.36171894
Yield TRYB praegune turukapitalisatsioon on $ 122.48K -- 24 tunnise kauplemismahuga. YTRYB ringlev varu on 3.60M, mille koguvaru on 3602900.36171894. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 122.48K.

Yield TRYB (YTRYB) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Yield TRYB ja USD hinnamuutus $ +0.00019195.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Yield TRYB ja USD hinnamuutus $ +0.0006212919.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Yield TRYB ja USD hinnamuutus $ +0.0011918787.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Yield TRYB ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00019195+0.57%
30 päeva$ +0.0006212919+1.83%
60 päeva$ +0.0011918787+3.51%
90 päeva$ 0--

Mis on Yield TRYB (YTRYB)

Balsa Finance which is subsidiary company of BiLira, introduces yTRYB, a yield-generating token on the Base network, designed to provide sustainable, on-chain returns. By tapping into a diversified portfolio of traditional finance asset classes, yTRYB offers a secure and reliable way to earn passive yield—without relying on leverage. Managed by an experienced fund team, yTRYB bridges the gap between DeFi and traditional finance, delivering real-world yields through a transparent and fully on-chain structure. Balsa Finance takes care of the complexity in the background—you simply hold yTRYB and earn. yTRYB was initially launched at a fixed rate of 1 yTRYB = 1 TRYB, with its value adjusting daily based on yield performance. https://www.bilira.co/

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse Yield TRYB (YTRYB) allikas

Ametlik veebisait

Yield TRYB hinna ennustus (USD)

Kui palju on Yield TRYB (YTRYB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Yield TRYB (YTRYB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Yield TRYB nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Yield TRYB hinna ennustust kohe!

YTRYB kohalike valuutade suhtes

Yield TRYB (YTRYB) tokenoomika

Yield TRYB (YTRYB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet YTRYB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Yield TRYB (YTRYB) kohta

Kui palju on Yield TRYB (YTRYB) tänapäeval väärt?
Reaalajas YTRYB hind USD on 0.03399608 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune YTRYB/USD hind?
Praegune hind YTRYB/USD on $ 0.03399608. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Yield TRYB turukapitalisatsioon?
YTRYB turukapitalisatsioon on $ 122.48K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on YTRYB ringlev varu?
YTRYB ringlev varu on 3.60M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim YTRYB (ATH) hind?
YTRYB saavutab ATH hinna summas 0.04239704 USD.
Mis oli kõigi aegade YTRYB madalaim (ATL) hind?
YTRYB nägi ATL hinda summas 0.03222513 USD.
Milline on YTRYB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine YTRYB kauplemismaht on -- USD.
Kas YTRYB sel aastal kõrgemale ka suundub?
YTRYB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake YTRYB hinna ennustust.
Yield TRYB (YTRYB) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.