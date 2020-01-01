Yield Optimizer ETH (YOETH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Yield Optimizer ETH (YOETH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Yield Optimizer ETH (YOETH) teave Set it and forget it. YO is your secure multi-chain yield optimizer, continuously rebalancing to deliver the best risk-adjusted yield in DeFi. YO tracks the best yield across DeFi protocols and chains so your assets are always in the right place. YO algorithms generate optimized yield by balancing risk and reward, powered by Exponential.fi’s trusted ratings. YO continuously reallocates your assets across DeFi chains and protocols to maximize yield. Ametlik veebisait: https://yo.xyz Valge raamat: https://drive.google.com/file/d/165iZYiV5AnsYlg44VFCzjDhMAEKWTejU/view?usp=sharing Ostke YOETH kohe!

Yield Optimizer ETH (YOETH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Yield Optimizer ETH (YOETH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 41,76M $ 41,76M $ 41,76M Koguvaru: $ 9,43K $ 9,43K $ 9,43K Ringlev varu: $ 9,43K $ 9,43K $ 9,43K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 41,76M $ 41,76M $ 41,76M Kõigi aegade kõrgeim: $ 5 057,2 $ 5 057,2 $ 5 057,2 Kõigi aegade madalaim: $ 62,59 $ 62,59 $ 62,59 Praegune hind: $ 4 445,09 $ 4 445,09 $ 4 445,09 Lisateave Yield Optimizer ETH (YOETH) hinna kohta

Yield Optimizer ETH (YOETH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Yield Optimizer ETH (YOETH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate YOETH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: YOETH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate YOETH tokeni tokenoomikat, avastage YOETH tokeni reaalajas hinda!

YOETH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu YOETH võiks suunduda? Meie YOETH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake YOETH tokeni hinna ennustust kohe!

