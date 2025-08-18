Rohkem infot YOETH

Yield Optimizer ETH hind (YOETH)

1 YOETH/USD reaalajas hind:

$4,566.9
$4,566.9$4,566.9
-3.00%1D
USD
Yield Optimizer ETH (YOETH) reaalajas hinnagraafik
Yield Optimizer ETH (YOETH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 4,550.68
$ 4,550.68$ 4,550.68
24 h madal
$ 4,827.98
$ 4,827.98$ 4,827.98
24 h kõrge

$ 4,550.68
$ 4,550.68$ 4,550.68

$ 4,827.98
$ 4,827.98$ 4,827.98

$ 5,057.2
$ 5,057.2$ 5,057.2

$ 62.59
$ 62.59$ 62.59

-0.71%

-3.07%

+0.07%

+0.07%

Yield Optimizer ETH (YOETH) reaalajas hind on $4,566.9. Viimase 24 tunni jooksul YOETH kaubeldud madalaim $ 4,550.68 ja kõrgeim $ 4,827.98 näitab aktiivset turu volatiivsust. YOETHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5,057.2 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 62.59.

Lüliajalise tootluse osas on YOETH muutunud -0.71% viimase tunni jooksul, -3.07% 24 tunni vältel +0.07% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Yield Optimizer ETH (YOETH) – turuteave

$ 43.64M
$ 43.64M$ 43.64M

--
----

$ 43.64M
$ 43.64M$ 43.64M

9.56K
9.56K 9.56K

9,555.144968121695
9,555.144968121695 9,555.144968121695

Yield Optimizer ETH praegune turukapitalisatsioon on $ 43.64M -- 24 tunnise kauplemismahuga. YOETH ringlev varu on 9.56K, mille koguvaru on 9555.144968121695. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 43.64M.

Yield Optimizer ETH (YOETH) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Yield Optimizer ETH ja USD hinnamuutus $ -144.758958761908.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Yield Optimizer ETH ja USD hinnamuutus $ +968.3138700300.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Yield Optimizer ETH ja USD hinnamuutus $ +3,304.2042126600.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Yield Optimizer ETH ja USD hinnamuutus $ +1,887.900339380334.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -144.758958761908-3.07%
30 päeva$ +968.3138700300+21.20%
60 päeva$ +3,304.2042126600+72.35%
90 päeva$ +1,887.900339380334+70.47%

Mis on Yield Optimizer ETH (YOETH)

Set it and forget it. YO is your secure multi-chain yield optimizer, continuously rebalancing to deliver the best risk-adjusted yield in DeFi. YO tracks the best yield across DeFi protocols and chains so your assets are always in the right place. YO algorithms generate optimized yield by balancing risk and reward, powered by Exponential.fi’s trusted ratings. YO continuously reallocates your assets across DeFi chains and protocols to maximize yield.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Yield Optimizer ETH (YOETH) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Yield Optimizer ETH hinna ennustus (USD)

Kui palju on Yield Optimizer ETH (YOETH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Yield Optimizer ETH (YOETH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Yield Optimizer ETH nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Yield Optimizer ETH hinna ennustust kohe!

YOETH kohalike valuutade suhtes

Yield Optimizer ETH (YOETH) tokenoomika

Yield Optimizer ETH (YOETH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet YOETH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Yield Optimizer ETH (YOETH) kohta

Kui palju on Yield Optimizer ETH (YOETH) tänapäeval väärt?
Reaalajas YOETH hind USD on 4,566.9 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune YOETH/USD hind?
Praegune hind YOETH/USD on $ 4,566.9. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Yield Optimizer ETH turukapitalisatsioon?
YOETH turukapitalisatsioon on $ 43.64M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on YOETH ringlev varu?
YOETH ringlev varu on 9.56K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim YOETH (ATH) hind?
YOETH saavutab ATH hinna summas 5,057.2 USD.
Mis oli kõigi aegade YOETH madalaim (ATL) hind?
YOETH nägi ATL hinda summas 62.59 USD.
Milline on YOETH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine YOETH kauplemismaht on -- USD.
Kas YOETH sel aastal kõrgemale ka suundub?
YOETH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake YOETH hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:59:38 (UTC+8)

Yield Optimizer ETH (YOETH) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

