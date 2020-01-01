Yield Optimizer BTC (YOBTC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Yield Optimizer BTC (YOBTC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Yield Optimizer BTC (YOBTC) teave Set it and forget it. YO is your secure multi-chain yield optimizer, continuously rebalancing to deliver the best risk-adjusted yield for BTC in DeFi. YO tracks the best yield across DeFi protocols and chains so your assets are always in the right place. YO continuously reallocates your assets across DeFi chains and protocols to maximize yield. YO is fully self custodial and you keep control of your assets at all time. Ametlik veebisait: https://yo.xyz Valge raamat: https://yo.xyz/whitepaper Ostke YOBTC kohe!

Yield Optimizer BTC (YOBTC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Yield Optimizer BTC (YOBTC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 623.76K $ 623.76K $ 623.76K Koguvaru: $ 5.46 $ 5.46 $ 5.46 Ringlev varu: $ 5.46 $ 5.46 $ 5.46 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 623.76K $ 623.76K $ 623.76K Kõigi aegade kõrgeim: $ 914,351,589,839,370 $ 914,351,589,839,370 $ 914,351,589,839,370 Kõigi aegade madalaim: $ 86,670 $ 86,670 $ 86,670 Praegune hind: $ 114,475 $ 114,475 $ 114,475 Lisateave Yield Optimizer BTC (YOBTC) hinna kohta

Yield Optimizer BTC (YOBTC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Yield Optimizer BTC (YOBTC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate YOBTC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: YOBTC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate YOBTC tokeni tokenoomikat, avastage YOBTC tokeni reaalajas hinda!

YOBTC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu YOBTC võiks suunduda? Meie YOBTC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake YOBTC tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!