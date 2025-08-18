Rohkem infot YOBTC

YOBTC Hinnainfo

YOBTC Valge raamat

YOBTC Ametlik veebisait

YOBTC Tokenoomika

YOBTC Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Yield Optimizer BTC logo

Yield Optimizer BTC hind (YOBTC)

Loendis mitteolevad

1 YOBTC/USD reaalajas hind:

$116,013
$116,013$116,013
-2.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Yield Optimizer BTC (YOBTC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:30:18 (UTC+8)

Yield Optimizer BTC (YOBTC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 115,742
$ 115,742$ 115,742
24 h madal
$ 119,191
$ 119,191$ 119,191
24 h kõrge

$ 115,742
$ 115,742$ 115,742

$ 119,191
$ 119,191$ 119,191

$ 914,351,589,839,370
$ 914,351,589,839,370$ 914,351,589,839,370

$ 86,670
$ 86,670$ 86,670

+0.18%

-2.22%

-5.38%

-5.38%

Yield Optimizer BTC (YOBTC) reaalajas hind on $116,013. Viimase 24 tunni jooksul YOBTC kaubeldud madalaim $ 115,742 ja kõrgeim $ 119,191 näitab aktiivset turu volatiivsust. YOBTCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 914,351,589,839,370 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 86,670.

Lüliajalise tootluse osas on YOBTC muutunud +0.18% viimase tunni jooksul, -2.22% 24 tunni vältel -5.38% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Yield Optimizer BTC (YOBTC) – turuteave

$ 634.15K
$ 634.15K$ 634.15K

--
----

$ 634.15K
$ 634.15K$ 634.15K

5.46
5.46 5.46

5.4647056
5.4647056 5.4647056

Yield Optimizer BTC praegune turukapitalisatsioon on $ 634.15K -- 24 tunnise kauplemismahuga. YOBTC ringlev varu on 5.46, mille koguvaru on 5.4647056. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 634.15K.

Yield Optimizer BTC (YOBTC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Yield Optimizer BTC ja USD hinnamuutus $ -2,635.3052208009.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Yield Optimizer BTC ja USD hinnamuutus $ -2,660.1780900000.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Yield Optimizer BTC ja USD hinnamuutus $ +11,970.0821244000.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Yield Optimizer BTC ja USD hinnamuutus $ +10,767.83743688106.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -2,635.3052208009-2.22%
30 päeva$ -2,660.1780900000-2.29%
60 päeva$ +11,970.0821244000+10.32%
90 päeva$ +10,767.83743688106+10.23%

Mis on Yield Optimizer BTC (YOBTC)

Set it and forget it. YO is your secure multi-chain yield optimizer, continuously rebalancing to deliver the best risk-adjusted yield for BTC in DeFi. YO tracks the best yield across DeFi protocols and chains so your assets are always in the right place. YO continuously reallocates your assets across DeFi chains and protocols to maximize yield. YO is fully self custodial and you keep control of your assets at all time.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Yield Optimizer BTC (YOBTC) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Yield Optimizer BTC hinna ennustus (USD)

Kui palju on Yield Optimizer BTC (YOBTC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Yield Optimizer BTC (YOBTC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Yield Optimizer BTC nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Yield Optimizer BTC hinna ennustust kohe!

YOBTC kohalike valuutade suhtes

Yield Optimizer BTC (YOBTC) tokenoomika

Yield Optimizer BTC (YOBTC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet YOBTC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Yield Optimizer BTC (YOBTC) kohta

Kui palju on Yield Optimizer BTC (YOBTC) tänapäeval väärt?
Reaalajas YOBTC hind USD on 116,013 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune YOBTC/USD hind?
Praegune hind YOBTC/USD on $ 116,013. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Yield Optimizer BTC turukapitalisatsioon?
YOBTC turukapitalisatsioon on $ 634.15K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on YOBTC ringlev varu?
YOBTC ringlev varu on 5.46 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim YOBTC (ATH) hind?
YOBTC saavutab ATH hinna summas 914,351,589,839,370 USD.
Mis oli kõigi aegade YOBTC madalaim (ATL) hind?
YOBTC nägi ATL hinda summas 86,670 USD.
Milline on YOBTC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine YOBTC kauplemismaht on -- USD.
Kas YOBTC sel aastal kõrgemale ka suundub?
YOBTC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake YOBTC hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:30:18 (UTC+8)

Yield Optimizer BTC (YOBTC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.