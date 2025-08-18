Mis on Yield Optimizer BTC (YOBTC)

Set it and forget it. YO is your secure multi-chain yield optimizer, continuously rebalancing to deliver the best risk-adjusted yield for BTC in DeFi. YO tracks the best yield across DeFi protocols and chains so your assets are always in the right place. YO continuously reallocates your assets across DeFi chains and protocols to maximize yield. YO is fully self custodial and you keep control of your assets at all time.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Yield Optimizer BTC (YOBTC) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Yield Optimizer BTC hinna ennustus (USD)

Kui palju on Yield Optimizer BTC (YOBTC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Yield Optimizer BTC (YOBTC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Yield Optimizer BTC nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Yield Optimizer BTC hinna ennustust kohe!

YOBTC kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Yield Optimizer BTC (YOBTC) tokenoomika

Yield Optimizer BTC (YOBTC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet YOBTC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Yield Optimizer BTC (YOBTC) kohta Kui palju on Yield Optimizer BTC (YOBTC) tänapäeval väärt? Reaalajas YOBTC hind USD on 116,013 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune YOBTC/USD hind? $ 116,013 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind YOBTC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Yield Optimizer BTC turukapitalisatsioon? YOBTC turukapitalisatsioon on $ 634.15K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on YOBTC ringlev varu? YOBTC ringlev varu on 5.46 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim YOBTC (ATH) hind? YOBTC saavutab ATH hinna summas 914,351,589,839,370 USD . Mis oli kõigi aegade YOBTC madalaim (ATL) hind? YOBTC nägi ATL hinda summas 86,670 USD . Milline on YOBTC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine YOBTC kauplemismaht on -- USD . Kas YOBTC sel aastal kõrgemale ka suundub? YOBTC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake YOBTC hinna ennustust

Yield Optimizer BTC (YOBTC) Olulised valdkonna uudised