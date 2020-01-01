Yield GATA (YGATA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Yield GATA (YGATA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Yield GATA (YGATA) teave GATA Yield DAO is a decentralized, community-governed organization focused on sustainable yield generation and resource allocation. Governed by yGATA stakers, GATA Yield DAO is committed to long-term value growth and to support aligned projects in Cosmos/IBC, with decisions made through open and verifiable governance. Designed for equitable participation, GATA Yield DAO prioritizes community benefits and financial sustainability. Ametlik veebisait: https://gatahub.zone/ Ostke YGATA kohe!

Yield GATA (YGATA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Yield GATA (YGATA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 111.84K $ 111.84K $ 111.84K Koguvaru: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Ringlev varu: $ 14.47M $ 14.47M $ 14.47M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 162.29K $ 162.29K $ 162.29K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01993036 $ 0.01993036 $ 0.01993036 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00678574 $ 0.00678574 $ 0.00678574 Praegune hind: $ 0.0077281 $ 0.0077281 $ 0.0077281 Lisateave Yield GATA (YGATA) hinna kohta

Yield GATA (YGATA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Yield GATA (YGATA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate YGATA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: YGATA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate YGATA tokeni tokenoomikat, avastage YGATA tokeni reaalajas hinda!

