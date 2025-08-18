Mis on Yield GATA (YGATA)

GATA Yield DAO is a decentralized, community-governed organization focused on sustainable yield generation and resource allocation. Governed by yGATA stakers, GATA Yield DAO is committed to long-term value growth and to support aligned projects in Cosmos/IBC, with decisions made through open and verifiable governance. Designed for equitable participation, GATA Yield DAO prioritizes community benefits and financial sustainability.

Üksuse Yield GATA (YGATA) allikas Ametlik veebisait

Yield GATA hinna ennustus (USD)

Kui palju on Yield GATA (YGATA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Yield GATA (YGATA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Yield GATA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

YGATA kohalike valuutade suhtes

Yield GATA (YGATA) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Yield GATA (YGATA) kohta Kui palju on Yield GATA (YGATA) tänapäeval väärt? Reaalajas YGATA hind USD on 0.00777964 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune YGATA/USD hind? $ 0.00777964 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind YGATA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Yield GATA turukapitalisatsioon? YGATA turukapitalisatsioon on $ 112.64K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on YGATA ringlev varu? YGATA ringlev varu on 14.47M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim YGATA (ATH) hind? YGATA saavutab ATH hinna summas 0.01993036 USD . Mis oli kõigi aegade YGATA madalaim (ATL) hind? YGATA nägi ATL hinda summas 0.00678574 USD . Milline on YGATA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine YGATA kauplemismaht on -- USD . Kas YGATA sel aastal kõrgemale ka suundub? YGATA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake YGATA hinna ennustust

Yield GATA (YGATA) Olulised valdkonna uudised