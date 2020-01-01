Yellow Road (ROAD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Yellow Road (ROAD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Yellow Road (ROAD) teave Decentralized, Community-backed IDO Platform forBinance Smart Chain (BSC) Projects A Bright, Unique, and Engaging IDO platform to empower the most innovative crypto projects by leveraging the power of community. Ametlik veebisait: https://yellowroad.app/ Ostke ROAD kohe!

Yellow Road (ROAD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Yellow Road (ROAD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 35.28K $ 35.28K $ 35.28K Koguvaru: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ringlev varu: $ 3.53M $ 3.53M $ 3.53M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 99.98K $ 99.98K $ 99.98K Kõigi aegade kõrgeim: $ 21.94 $ 21.94 $ 21.94 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00669036 $ 0.00669036 $ 0.00669036 Praegune hind: $ 0.00999788 $ 0.00999788 $ 0.00999788 Lisateave Yellow Road (ROAD) hinna kohta

Yellow Road (ROAD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Yellow Road (ROAD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ROAD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ROAD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ROAD tokeni tokenoomikat, avastage ROAD tokeni reaalajas hinda!

ROAD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ROAD võiks suunduda? Meie ROAD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ROAD tokeni hinna ennustust kohe!

