Yellow Road logo

Yellow Road hind (ROAD)

Loendis mitteolevad

1 ROAD/USD reaalajas hind:

$0.00978397
$0.00978397$0.00978397
0.00%1D
mexc
USD
Yellow Road (ROAD) reaalajas hinnagraafik
Yellow Road (ROAD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 21.94
$ 21.94$ 21.94

$ 0.00669036
$ 0.00669036$ 0.00669036

--

--

+10.35%

+10.35%

Yellow Road (ROAD) reaalajas hind on $0.00978397. Viimase 24 tunni jooksul ROAD kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ROADkõigi aegade kõrgeim hind on $ 21.94 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00669036.

Lüliajalise tootluse osas on ROAD muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +10.35% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Yellow Road (ROAD) – turuteave

$ 34.52K
$ 34.52K$ 34.52K

--
----

$ 97.84K
$ 97.84K$ 97.84K

3.53M
3.53M 3.53M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Yellow Road praegune turukapitalisatsioon on $ 34.52K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ROAD ringlev varu on 3.53M, mille koguvaru on 10000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 97.84K.

Yellow Road (ROAD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Yellow Road ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Yellow Road ja USD hinnamuutus $ +0.0017114746.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Yellow Road ja USD hinnamuutus $ +0.0028828438.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Yellow Road ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.0017114746+17.49%
60 päeva$ +0.0028828438+29.46%
90 päeva$ 0--

Mis on Yellow Road (ROAD)

Decentralized, Community-backed IDO Platform forBinance Smart Chain (BSC) Projects A Bright, Unique, and Engaging IDO platform to empower the most innovative crypto projects by leveraging the power of community.

Üksuse Yellow Road (ROAD) allikas

Ametlik veebisait

Yellow Road hinna ennustus (USD)

Kui palju on Yellow Road (ROAD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Yellow Road (ROAD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Yellow Road nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Yellow Road hinna ennustust kohe!

Yellow Road (ROAD) tokenoomika

Yellow Road (ROAD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ROAD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Yellow Road (ROAD) kohta

Kui palju on Yellow Road (ROAD) tänapäeval väärt?
Reaalajas ROAD hind USD on 0.00978397 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ROAD/USD hind?
Praegune hind ROAD/USD on $ 0.00978397. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Yellow Road turukapitalisatsioon?
ROAD turukapitalisatsioon on $ 34.52K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ROAD ringlev varu?
ROAD ringlev varu on 3.53M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ROAD (ATH) hind?
ROAD saavutab ATH hinna summas 21.94 USD.
Mis oli kõigi aegade ROAD madalaim (ATL) hind?
ROAD nägi ATL hinda summas 0.00669036 USD.
Milline on ROAD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ROAD kauplemismaht on -- USD.
Kas ROAD sel aastal kõrgemale ka suundub?
ROAD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ROAD hinna ennustust.
