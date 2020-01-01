Yellow Pepe (YELPE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Yellow Pepe (YELPE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Yellow Pepe (YELPE) teave $YELPE, Yellow Pepe is a vibrant, cheerful variant of the beloved Pepe the Frog character, embodying positivity and good vibes. Yellow Pepe symbolizes optimism and fun with its bright yellow hue and playful expression, making it a perfect mascot for a meme coin. Yellow Pepe combines humor, community spirit, and unique branding to create a meme coin that not only entertains but also fosters connections within the crypto space. With its sunny disposition, Yellow Pepe aims to become a symbol of positivity in the often tumultuous world of cryptocurrency. Inspired by king of memes this cycle, Pepe. Ametlik veebisait: https://www.yellowpepe.vip/ Valge raamat: https://www.yellowpepe.vip/ Ostke YELPE kohe!

Yellow Pepe (YELPE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Yellow Pepe (YELPE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 37.61K $ 37.61K $ 37.61K Koguvaru: $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M Ringlev varu: $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 37.61K $ 37.61K $ 37.61K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00532182 $ 0.00532182 $ 0.00532182 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00003499 $ 0.00003499 $ 0.00003499 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Yellow Pepe (YELPE) hinna kohta

Yellow Pepe (YELPE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Yellow Pepe (YELPE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate YELPE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: YELPE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate YELPE tokeni tokenoomikat, avastage YELPE tokeni reaalajas hinda!

YELPE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu YELPE võiks suunduda? Meie YELPE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake YELPE tokeni hinna ennustust kohe!

